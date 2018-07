Robotníci v Bratislave kašlú na bezpečnosť: Pozrite sa, čo stvárajú vo výškach na stavbe!

O svoje zdravie sa evidentne neboja! Čitateľ nového Času zaslal do redakcie fotografie, nad ktorými zostáva až rozum stáť.

Robotníci, pracujúci na stavbe bytového komplexu v bratislavskom Ružinove, si totiž nerobia ťažkú hlavu a vo výške niekoľko desiatok metrov pokojne pracujú bez prilby. Čo na to hovorí Inšpektorát práce?

Šokovaný čitateľ Nového Času zaslal fotografiu zo stavby bytového komplexu medzi Plynárenskou a Jarabinkovou ulicou v bratislavskom Ružinove. V utorok sme sa preto vybrali situáciu skontrolovať a rovnako sme našli pracovníkov pracujúcich na lešení bez ochranných prilieb. Podľa hovorcu Inšpektorátu práce Marka Heinricha je zamestnávateľ povinný posúdiť riziko a vypracovať k nemu aj písomný dokument. „V zásade teda závisí od individuálnych pomerov, nielen od pracoviska, ale aj od konkrétneho miesta na príslušnom pracovisku, napr. na stavbe, či je osobný ochranný pracovný prostriedok potrebný,“ povedal Heinrich.

Ak zamestnávateľ nesprávne posúdi riziko, nesie zodpovednosť za prípadné následky. „Zamestnávateľ je zodpovedný za to, že zamestnanec riadne používa potrebný účinný osobný ochranný pracovný prostriedok, ak nie, je povinný neumožniť mu pracovať. Keď toto zamestnanec porušuje, dopúšťa sa porušenia pracovnej disciplíny,“ pokračuje s tým, že pokiaľ zamestnávateľ svojim zamestnancom neposkytne ochranné prostriedky, alebo nie sú vo funkčnom stave, inšpektorát môže zamestnávateľovi uložiť pokutu vo výške od 1 000 do 200 000 eur. „V prípade pracovného úrazu s následkom smrti alebo závažnej ujmy na zdraví je to najmenej 33 000 eur,“ dodal.

Nový Čas oslovil aj firmu, ktorá predmetnú stavbu realizuje. „Stavba má pre jednotlivé činnosti zazmluvnených subdodávateľské firmy. Medzi prioritu počas vstupného školenia patrí aj oboznámenie sa s Plánom BOZP a jeho prílohami. Za dodržiavanie BOZP jednotlivých pracovníkov zodpovedá každá firma samostatne,“ povedal projektový manažér firmy Martin Benko.