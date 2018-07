Mamička pri pôrode upadla do bezvedomia: Maličké bábätko začal dojčiť čerstvý otec

Maxamillian a April Neubauerovci z amerického štátu Winsconsin boli nadšení, keď zistili, že čakajú bábätko, pretože budúcej mamičke ako tínedžerke povedali, že zrejme nikdy nebude môcť mať deti.

Tehotenstvo April však nebolo jednoduché, pretože jej zistili preeklampsiu a pôrod sa skomplikoval.April chcela od začiatku bábätko dojčiť, ale keďže stále nebola pri vedomí, Maxamillian nevedel, čo si počať.

"Zdravotné sestry navrhli, že môžeme použiť klobúčiky na bradavky a nabodobniť dojčenie. Toto je pravdepodobne ten najlepší spôsob ako to urobiť, pre bábätko je to oveľa prirodzenejšie. Povedal som, že som to ochotný urobiť viac než čokoľvek. Poďme na to!" hovorí čerstvý otecko. Zdravotné sestry v nemocnici povedali, že žiadny iný otec nebol ochotný to urobiť. "Bolo to najprv trochu trápne. Nikdy by som si nepredstavil, že budem niekedy dojčiť bábätko. Bolo to magicky trápne," povedal Maxamillian.

Keď sa po dvoch hodinách April prebudila, bola nadšená, keď zistila, že jej manžel sa o všetko postaral. "Urobili sme všetko, čo sme chceli. Mali sme kontakt koža na kožu a dojčili sme ako sme plánovali, len som to neurobila ja. Urobil to on a je to v poriadku. Je to jej otec," povedala mamička pre People.