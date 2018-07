Slovenská enkláva v Trabzonspore sa definitívne rozpadá: Bero mieri do Holandska!

Slovenský futbalista Matúš Bero (22) zmenil klub, zamieril do holandskej najvyššej súťaže.

Po prestupe Matúša Bera ostáva v službách tureckého tímu len Juraj Kucka. Pôvodne štvorica Slovákov sa už prednedávnom zmenšila na polovicu po odchode Jána Ďuricu a Tomáša Hubočana.

Bero, ktorý do Turecka presúpil z AS Trenčín, bude v novom ročníku pôsobiť v holandskom tíme Vitesse Arnhem. Oznámil to fotkou, ktorú zverejnil na sociálnej sieti. S Vitesse zabojuje v druhom predkole aj o Európsku ligu.

"Chcem sa poďakovať všetkých fanúšikom Trabzonsporu, užíval som si každý moment. Teraz je predo mnou nová kapitola," napísal pod fotografiu Bero. Oficiálna stránka klubu informovala, že s Bero podpísal s Vitesse zmluvu na 4 roky.

V roku 2015 vyhral cenu Petra Dubovského, ktorá sa na Slovensku udeľuje najlepšiemu slovenskému hráčovi do 21 rokov.