Scenárista Kraus vyrazil s deťmi na výlet: Rodinná jazda za tisíce eur

Plesol sa po vrecku! Scenárista Andy Kraus (50) si zopakoval minuloročné dobrodružstvo a vyrazil z Chicaga na Route 66.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tentoraz však namiesto motorkárskych kumpánov so sebou zobral dcéru Zoju (13) a syna Borisa (16). Rodinný výlet po americkej matke ciest však scenáristu vyjde poriadne draho.

Kraus odštartoval leto v Amerike so synom Borisom a dcérou Zojou. „Ve ´trou´ se to lépe táhne,“ napísal na internetovom profile scenárista, ktorý so svojimi ratolesťami brázdi motorkársku púť Route 66. Ani na jednom zo záberov však nie je vidieť jeho motorku, a keďže má aj rodinných spolucestujúcich, je viac než pravdepodobné, že Krausovci cestujú v prenajatom aute. Suma za jednodňový prenájom štvorkolesového tátoša na túto trasu sa pohybuje od 130 eur vyššie, čo by za pätnásťdňový pobyt predstavovalo približne dve tisícky eur. Ak k tomu prirátame stravu, ubytovanie a cestu, cena sa môže vyšplhať na závratných 6 000 eur.

Scenárista na svojich deťoch rozhodne nešetrí a trávi s nimi každú možnú chvíľu. „Mám pocit, že zažívame ešte viac vecí ako predtým,“ povedal nedávno Andy v markizáckej Smotánke. Zatiaľ čo vlani si v Amerike vetral hlavu pred rozvodom a oslavoval päťdesiatku, tentoraz je predovšetkým sprievodcom pre svoje deti.