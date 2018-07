Futbalisti a ich tréner konečne dostali prvé jedlo: Odborníci teraz vyslovili to, čo rodiny chlapcov nechceli počuť

S 12 chlapcami a ich futbalovým trénerom, ktorých v zatopenom jaskynnom komplexe na severe Thajska našli v pondelok po deviatich dňoch záchranári, je teraz sedem potápačov thajského námorníctva, medzi ktorými je lekár a zdravotná sestra.

Zachránení dostali najprv tekutú stravu s vysokým obsahom proteínov a na radu lekárov preventívne antibiotiká a analgetiká. Informovala o tom agentúra AP. Stále nie je jasné, či sa počká, až voda opadne, alebo sa ich potápači pokúsi z jaskyne dostať neľahkou, zatopenou cestou. Väčšina zo zachránených chlapcov zrejme ani nevie plávať.

Na sklonku týždňa sa v oblasti očakávajú silné dažde. Obdobie monzúnov v Thajsku končí až v októbri. Zvažuje sa tiež vytvorenie inej prístupové cesty. Kým variantu, že chlapcov z miesta dostanú potápači, zvažujú skôr thajské úrady, medzinárodní jaskynní záchranári sa zhodujú, že takáto akcia by bola veľmi nebezpečná. Hoci bolo z jaskynného komplexu dlhého desať kilometrov vypumpovaných za posledné tri dni 120 miliónov litrov vody, je jasné, že z niektorých častí komplexu vodu skrátka odstrániť nepôjde.

Komplikovaný úsek vedúci k futbalovému tímu sa kľukatí hore aj dolu, v niektorých miestach plávajú potápači proti prúdu. Ak by sa prikročilo k tomu, že chlapci z miesta vyplávajú, každý z nich by dostal potápačské vybavenie a sprevádzali by ho dvaja profesionáli, povedal thajský minister vnútra Anupong Paočinda. Napriek tomu si uvedomuje riziko takejto akcie. "Pre niekoho, kto sa nikdy nepotápal, to nebude ľahké. Nie je to ako potápanie v bazéne, v jaskyni sú úzke chodby. Keby sa niečo uprostred cesty stalo, mohlo by to viesť k ohrozeniu života."

Ak sa napriek tomu prikročí k tomuto variantu, počíta sa s použitím povrazov pre orientáciu, rozmiestnením tlakových fliaš s kyslíkom a s osvetlením celého komplikovaného úseku. Skúsení jaskynní záchranári sa domnievajú, že by bolo bezpečnejšie dodávať chlapčenskému futbalovému tímu prezývanému Divosi zásoby a počkať, až voda opadne, čo by - ak sa teda nepodarí nájsť, alebo vytvoriť inú prístupovú cestu - mohlo trvať aj niekoľko mesiacov. Rovnakého názoru je aj náčelník českých speleologických záchranárov Roman Šebela.

"Pre skúsených potápačov to môže byť na niekoľko hodín. Záchrana detí môže byť na viac hodín aj deň a viac. Fľaša s kyslíkom vydrží na hodinu či dve, ak je človek pod stresom a dýcha viac, môže ju vydýchať aj za pol hodiny. Štyri kilometre zatopených jaskýň sú náročné pre skúsených potápačov, nie pre deti, ktoré nevedia plávať," priblížil možné problémy Šebela. Za najlepšie považuje počkať, až voda opadne.

Britský tím jaskynných záchranárov sa domnieva, že chlapci sa nachádzajú zhruba dva kilometre od vchodu do jaskyne a 800 až 1 000 metrov pod povrchom. Iné odhady chlapčenský futbalový tím umiestňujú až štyri kilometre od vchodu. Na hore, v ktorej sa jaskynný komplex rozkladá, hľadajú ďalší záchranári alternatívne vchody. Našli niekoľko puklín, ale doteraz nevedia, kam vedú. Na horu bola síce dopravená potrebná technika, ale vyvŕtanie dostatočne veľkej šachty, ktorou by sa chlapci dostali von, môže byť komplikované a časovo náročné, napísala agentúra AP. Britskí záchranári upozornili na to, že miesto, kde sa Divosi nachádzajú, je relatívne malé. Ak stúpne kvôli monzúnovým dažďom voda, mohlo by to skomplikovať zásobovanie.

V sobotu majú podľa meteorológov začať prudké dažde. Zdravotný stav uväzneného chlapčenského tímu je podľa lekárov dobrý. Potápači sa pokúšajú inštalovať telefónnu linku, aby sa chlapci mohli spojiť so svojimi rodinami. Na pondelkovom videu, kde sa chlapci rozprávajú s anglickým záchranárom, ktorý na nich prvý natrafil, jeden z nich thajsky hovorí: "Nejedli sme." Neskôr prechádza na angličtinu a opakuje: "Musíme jesť, jesť, jesť!"