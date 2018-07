Trnka reaguje na podozrivé zmluvy: Externí advokáti župe zaručia objektivitu

Kritiku netransparentnosti a predraženosti nepripúšťa. Na podozrivé verejné obstarávania za vyše 172-tisíc eur upozornila Nezávislá občianska iniciatíva Košíc a Košického kraja (NOIKEKR).

V stanovisku zaslanom do redakcie sa uvádza, že župa podpísala niekoľko divných zmlúv. Košický župan Rastislav Trnka ich podnety zmietol zo stola. Nové zmluvy s externými advokátmi a aj na verejné obstarávanie napriek vlastným tímom odborníkov na úrade nepovažuje za duplicitné, ale zaručujúce objektivitu.

„Poukazujeme na zmeny v oblasti verejného obstarávania a transparentnosti pri nakladaní s verejnými financiami. Zmluva s advokátkou JUDr. Rajtákovou na poskytovanie právnych služieb za 30-tisíc eur je prehnaná a zmluva s firmou Ultima Ratio z Liptovského Mikuláša za realizáciu verejného obstarávania vo výške 58 320 € zaráža, lebo Košický samosprávny kraj (KSK) disponuje samostatným právnym oddelením a aj pre verejné obstarávanie s dostatočným počtom zamestnancov,“ píše sa v podnete. Podozrivá sa podľa NOIKEKR zdá aj zmluva na poradenstvo s firmou KPMG za vyše 56-tisíc eur, lebo nie je zrejmé, či v tomto prípade bolo na dané služby vyhlásené verejné obstarávanie.

„Zmluvy o poskytovaní právnych služieb medzi KSK na jednej strane a externými právnikmi na druhej strane boli uzatvorené na základe výsledkov verejného obstarávania za účelom vypracovania právnych analýz a poskytnutia právneho poradenstva pri väčších právnych prípadoch, v ktorých vystupujú nadnárodné spoločnosti a korporácie, ako aj vo veciach, ktoré sa zdajú novému vedeniu nevýhodné. Keď by na nich pracovali pôvodní zamestnanci, znemožnilo by to objektivitu ich právneho posúdenia,“ zareagoval Trnka na tvrdenia NOIKEKR prostredníctvom svojej hovorkyne Anny Činčárovej s tým, že ex-terné právne služby využíval KSK aj v minulosti.