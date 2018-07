Nezvestných školákov našli v thajskej jaskyni po 9 dňoch: Pri záchrane ich čaká peklo

Zázrak! Inak nemožno nazvať to, že malí thajskí futbalisti a ich tréner prežili v zatopenej jaskyni deväť dní. To, že ich potápači našli v suchej časti podzemia, je však len začiatok ich záchrany. Môže to trvať až štyri mesiace, kým ich dostanú von!

Dvanásť chlapcov vo veku 11 až 16 rokov a ich 25-ročný tréner išli na výlet do jaskyne predminulú sobotu. Kým boli pod zemou, začalo silno a vytrvalo pršať. Stúpajúca voda ich zahnala ďalej pod horu. Odvtedy ich hľadali záchranári a potápači z celého sveta. V pondelok sa k nim konečne dostali dvaja Briti - Rick Santon a John Volanthen. Celú skupinu 13 ľudí našli na jednom mieste. Boli zoslabnutí, ale nemali žiadne vážnejšie zranenia.

Rovno im však museli povedať krutú pravdu: „Nezachránime vás okamžite. Ale nebojte sa, ideme na pomoc. Mnoho ľudí ide, my sme prví,“ povedali chlapcom a dodali: „Ste veľmi silní!“ A silu budú potrebovať. Jaskyňa, v ktorej uviazli, je veľmi dlhá s úzkymi a kľukatými chodbami. Záchranári sa síce snažia odčerpávať vodu, ale v najbližších dňoch sa očakávajú silné dažde a voda zrejme ustúpi až na začiatku obdobia sucha o štyri mesiace. Dovtedy budú musieť chlapci vydržať. Dvaja lekári špeciálnych jednotiek thajského námorníctva sa dobrovoľne prihlásili, že ostanú s nimi, ďalší k nim budú priebežne nosiť jedlo a iné zásoby.

Existuje aj plán B, podľa ktorého by chlapcov naučili potápať sa a dostali by ich von skôr. To však nesie so sebou mnohé úskalia. Chlapci nevedia plávať a naučiť ich za týchto podmienok náročnému jaskynnému potápaniu je takmer nemožné. Zatopené priestory sú veľmi úzke, tmavé a náročné na navigáciu - ľahko môže dôjsť k nešťastiu. Posledná možnosť je skúsiť sa dostať do jaskyne šachtou. Odborníci hľadajú najlepšie miesto, kde ju vykopať.

Inštruktor jaskynného potápania: Obeť môže ohrožiť na živote aj svojho záchrancu

Záchrana thajských detí zo zatopenej jaskyne je náročná a riziková úloha. Prečo je to tak, vysvetľuje Štefan Zgebura, inštruktor technického a jaskynného potápania zo spoločnosti SaMZ v Bratislave.

V čom sú najväčšie riziká záchrany detí z jaskyne?

- Je tam nulová viditeľnosť, zakalené dno a úzke priestory. Môžete postupovať k východu alebo hlbšie do jaskyne, nedá sa tam potápať ako v otvorenom priestore. Obete sú vyčerpané a v zlom psychickom stave. Záchranári sa budú snažiť vytvoriť podmienky, aby deti nespanikárili. Ja by som najprv vyviedol tých najstarších a plavcov.

Dá sa neplavcov naučiť za pár týždňov potápať v jaskyni?

- My učíme deti potápať sa od 12. roku. Keď sa potápajú v bazéne alebo mori, je to v poriadku. Ak však robia ponory v jazerách, kde je nižšia viditeľnosť, ovládne ich strach a je to problém.

Prečo experti váhajú s vyslobodením?

- Deti môže zachvátiť aktívna panika, ktorá ohrozuje aj záchrancu. Obeť si môže strhnúť masku a ohroziť na živote aj skúseného potápača. Je iné vyviesť niekoho 10 metrov dlhou zaplavenou chodbou v hĺbke 2 metre a iné viesť ho v úplnej tme a úzkom priestore 300 metrov v hĺbke 10 metrov. To by som neriskoval.

Začnú sa objavovať zvieracie pudy

Gabriela Herényiová, detská psychologička

- Je to veľmi ťažká situácia na psychiku. Tá opustenosť a samota môžu doslova liezť na mozog. Je tam nutná potreba psychológa a aspoň nejaký kontakt s blízkymi. Môže prísť k rôznym krízovým situáciám. Treba zabrániť konfliktom, aby si chlapci neublížili sami sebe, ale ani ostatným. V takýchto vypätých situáciách sa potláča to človečie a začínajú sa objavovať zvieracie pudy. Je to príšerné a je veľmi ťažko predpovedať, čo sa môže stať. Veľmi ťažká situácia na hrane života a smrti, môže tam prísť k čomukoľvek. Deti môžu mať samovražedné sklony, aby skončili svoje utrpenie a čakanie v jaskyni, ale môže prísť aj k obviňovaniu, koho to bol nápad ísť do jaskyne, čo môže spustiť útoky na spoluhráčov.

Jaskyňa Tham Luang

* je 10 km dlhá, veľmi úzka a kľukatá

* je štvrtá najdlhšia v Thajsku

* chlapci sú 4 km od vchodu

* od júla do novembra sa do nej neodporúča chodiť pre rýchle stúpanie vody po dažďoch



Pátral po nich celý svet

23. jún 2018 - 12 chlapci z futbalového tímu a ich tréner uviazli v tuneloch jaskyne Tham Luang po tom, čo náhle začala stúpať voda v dôsledku silných dažďov

24. jún - lokálni záchranári začali pátrať v jaskynnom komplexe

26. jún - našli sa čerstvé odtlačky stôp, do pátrania sa zapája 1 000 ľudí spolu s dronmi a robotmi

27. jún - silný dážď spôsobil, že hladina stúpa rýchlejšie, ako stíhajú odčerpávať

28. jún - prichádzajú britskí potápači

30. jún - nasadení sú aj austrálski policajti a armáda

2. júl - medzinárodný tím našiel všetkých 12 členov futbalového tímu a ich trénera

3. júl - záchranári pumpujú vodu z jaskyne, hladina však klesá len o 1 cm za hodinu