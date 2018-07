Poslanci po verdikte súdu: Zalepí im ústa pokuta 200 000 €?

Absurdne vysoká pokuta. Poslanec SaS Alojz Baránik dostal za výroky na adresu bratislavskej sudkyne od súdu pokutu neuveriteľných 200-tisíc eur.

Povedal ich na pôde parlamentu, kde ho proti civilnej žalobe neuchránila ani výroková imunita. Verdikt súdu zatiaľ nie je právoplatný, ale podľa poslancov môžu podobné pokuty viesť k snahe umlčať kritických zákonodarcov. Nový Čas zisťoval, či si po takomto treste budú dávať väčší pozor na ústa.

Je to čistokrvné zastrašovanie

Igor Matovič, OĽaNO

- Mňa zažaloval za ohováranie jediný človek, a to je Robert Fico, a aj ten súdny proces prehral, čiže ja si myslím, že to vystihuje, že to, čo hovorím, a spôsob, akým to hovorím, je asi pravdivý. Teraz nejde o to, či Alojz Baránik prestrelil, alebo neprestrelil, ale nezdá sa mi jednoducho fér, že sudkyňa kolegyni sudkyni môže nadeliť takúto štedrú odmenu.

Nebojím sa, ale ide o precedens

Luboš Blaha, Smer-SD

- Pokiaľ sa kriminalizuje vyjadrenie v parlamente, tak je vždy, samozrejme, signál pre každého poslanca, že si musí dávať pozor na to, čo povie. Pokiaľ toto bude pokračovať, budú sa poslanci šikanovať, tak naozaj je tu otázka, ako funguje demokracia na Slovensku. Myslím si, že ide o veľmi nešťastný precedens, pokiaľ chce súdna moc takto obmedzovať parlamentnú demokraciu.

Poslanci sa budú báť otvoriť ústa

Boris Kollár, Sme rodina

- Toto je na tom choré, aby si poslanec mal dávať pozor na to, čo povie v parlamente. Veď na to máme imunitu. Predstavte si, že ideme voliť 18 kandidátov na ústavných sudcov a niektorí budú absolútne neprijateľní a teraz ja budem ticho, len aby som sa nebál, že dostanem 200-tisíc eur pokutu. Takýmito vecami nemôže sudca zastrašovať poslancov, aby sa báli vôbec otvoriť ústa.