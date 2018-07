Kamarátom sa podaril nevšedný kúsok: Z kryhy na mori zachránili líšku

Trom kamarátom z Kanady sa podaril nevídaný kúsok. Boli na mori pár míľ od pobrežia, keď si všimli niečo zaujímavé. Mysleli si, že vidia tuleňa, no z neho sa neskôr vykľula líška, ktorú hrdinsky zachránili.

Život pri mori prináša so sebou zaujímavé situácie. Vedia o tom aj traja kamaráti - rybárka Mallory Harrigan, jej priateľ Cliff Russell a Alan Russell. Vybrali sa chytať ryby do miestneho prístavu v oblasti Labrador v Kanade, keď si všimli malé zvieratko na ľadovci asi 4 km od pobrežia. Najprv sa tešili, že uvidia tuleňa. No keď sa priblížili, zostali prekvapení a neverili vlastným očiam. Pozerala sa na nich preľaknutá polárna líška.

Vedeli, že ju tam nemôžu nechať, pretože by neprežila, a tak sa rozhodli ju zachrániť.Ich plán sa im podaril. Líška však bola vyplašená, hladná a pod paľbou čajok, takže sa ich záchrane bránila.

Nakoniec ju však podberákom naložili na loď. Položili ju do boxu, nech sa upokojí a naje. Ožila v momente, keď jej dali plechovku s viedenskými párkami. Záchranná akcia sa skončila tým, že najedenú a upokojenú líšku vrátili do jej prirodzeného prostredia. Líštička mala šťastie na týchto troch hrdinov.