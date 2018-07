Halenár († 35): Smrť dva týždne pred svadbou! Otec skončil na liekoch

Šokujúca správa zo soboty tvrdo zasiahla celú rodinu!

Informácia o tragickej smrti Juraja Halenára († 35) najbližších prekvapila, no ešte viac prvá verzia o údajnej samovražde. Otec Alojz nám povedal, prečo neverí, že by si jeho milovaný syn siahol na život. Priznal, že udalosti posledných dní zobrali všetkých, ktorí úspešného ligového futbalistu a tiež trojnásobného reprezentanta Slovenska poznali.

? Ako vnímate informácie o údajnej samovražde vášho syna?

- V žiadnom prípade neverím, že si siahol na život. Bol to chlap plný elánu a života. Nemal žiadne problémy, o ktorých by som vedel. Doma sme sa rozprávali väčšinou o futbale a rodine, takže iné veci sme nepreberali.

? Čo sa teda podľa vás mohlo stať?

- Netuším. Ale kladiem si otázku, prečo by si človek, ktorý mal peniaze, syna a dobré zázemie v rodine, bral život. To nemá zmysel. Pokiaľ budem žiť, neprestanem pátrať po pravde. Nechcem, aby policajti tento prípad uzavreli ako samovraždu.

? Vedeli ste o Jurajových plánoch do budúcnosti?

- Do štyridsiatky si chcel urobiť európsku trénerskú licenciu. O dva týždne mal ísť sestre na svadbu ako svedok. Toľko toho chcel ešte stihnúť. Tešil sa zo syna, chodieval ku mne domov a spoločne sme navštevovali moju mamu v Modranke. Je to nepochopiteľné, čo sa stalo. Svadbu dcéry sme, samozrejme, odložili, to by teraz určite nebolo vhodné.

? Čo vám pomáha zvládať túto stratu?

- Mám skvelých kamarátov, ktorí ma držia na vode. Teraz som bol aj u lekára po lieky, aby som to zvládol. Najhoršie však je, že moja mama bude mať teraz vo štvrtok 87 rokov. Ešte sme jej nič nepovedali a zrejme ani nepovieme, pretože to ona nezvládne. Bola by to pre ňu hrozná rana.

? Čo hovoríte na to, že ho mali kamaráti ťahať dolu?

- To je totálna hlúposť. To úplne vylučujem. On sa nikdy nedával na zlú cestu. On mal vždy rozum. Čo sa stalo, budem skúmať celý život. Nikdy neprestanem pátrať po tom, čo sa stalo.

? Už vám oznámili výsledky pitvy, ktorá mala potvrdiť alebo vyvrátiť cudzie zavinenie?

- Ešte nevieme nič. Vôbec nič. V piatok by mal byť pohreb, ale to je zatiaľ predbežné. Mrzí ma len jedna vec, že polícia sa k tomu nepostavila podľa mňa tak, ako mala. Prečo nezavolali na miesto psovoda. Možno by zachytil nejakú stopu.