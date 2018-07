Títo futbalisti sa neštítia naozaj ničoho: Toto sú najväčší simulanti MS!

Víťazstvo za každú cenu! To by ani neboli futbalové majstrovstvá sveta, keby sa diváci počas zápasov nedočkali pravidelnej dávky simulovania aj od tých najžiarivejších hviezd.

Prinášame vám rebríček najväčších simulantov tohtoročného šampionátu v Rusku. Títo futbalisti sa neštítia naozaj ničoho!

Hviezdny brazílsky útočník Neymar sa po záverečnom hvizde zápasu s Kostarikou v skupinovej fáze rozplakal ako malé dieťa. Podobné momenty hovoria za všetko. Hráči sú počas svetového šampionátu pod obrovským tlakom a často na nich doľahnú emócie. Obzvlášť v krajinách ako Brazília je futbal viac než len hra. Občas je to pre fanúšikov doslova otázka života a smrti. Hráči na ihrisku sa preto z času na čas uchýlia aj k tým najnesympatickejším praktikám.

„Všetci, čo kritizujú moje správanie na ihrisku, mi chcú iba ublížiť. Nezaujíma ma veľmi kritika. Popravde, nezaujímajú ma ani pochvaly,“ nechal sa počuť Neymar po zápase s Mexikom, v ktorom opäť ukázal aj svoju odvrátenú tvár nepodareného herca.

1. Neymar (26 rokov, Brazília)

A Oscara získava... Brazílsky futbalista Neymar spravil zo simulovania akúsi novú formu umenia či športovej disciplíny. Z jeho teatrálnych kúskov sa už smeje celý svet. O jeho futbalovej genialite nie je pochýb, famózne výkony na ihrisku však zatieňujú trápne herecké scénky, ktoré vedia fanúšikov poriadne vytočiť. Neymar s obľubou padá na zem ako podťatý pri každej možnej príležitosti. Na MS sme ešte nevideli zápas Brazílie, v ktorom by nesimuloval. Podľa portálu ESPN Neymar simuluje najviac preto, lebo je zároveň najfaulovanejším hráčom MS.

2. Luis Suárez (31 rokov, Uruguaj)

Zo simulantských kúskov hviezdy Barcelony by sa dala napísať encyklopédia! Suárez s obľubou predvádza „hororové“ pády, po ktorých sa následne drží za hlavu a tvári sa, že zomiera. Niečo podobné ukázal aj v zápase s Portugalskom, keď sa ho súper v hlavičkovom súboji dotkol rukou na chrbte. Rozhodcovia si ho preto už takmer ani nevšímajú, čo vyústi do toho, že Luis odrazu vstane z mŕtvych a po jeho zranení už nie je ani stopy.

3. Ronaldo (33 rokov, Portugalsko)

Napriek tomu, že hrá ako z inej galaxie, simulovaniu sa nevyhne. Jeden by si mohol myslieť, že kontroverzné správanie je súčasťou Ronaldovej DNA. Počas MS sa prejavil najmä v zápase s Marokom, v ktorom síce strelil famózny gól, no zároveň stihol aj trápnym spôsobom prifilmovať pád v šestnástke a prosil rozhodcov o posúdenie situácie prostredníctvom systému VAR.

Názor odborníka:

Filip Glova, slovenský rozhodca FIFA: Var pri simulovaní nepomôže!

"Pri simulovaní nemôže byť systém VAR zatiaľ nápomocný, lebo to nemá v inštrukciách pri zasahovaní. Je to veľký problém súčasného futbalu. Kompetencie video asistentov sa môžu po majstrovstvách sveta rozšíriť aj na túto oblasť. Komisia rozhodcov bude vyhodnocovať úspešnosť tohto projektu a čo možno vylepšiť do budúcnosti. Myslím si, že VAR bude časom zasahovať do hry aj pri simulovaní hráčov v pokutovom území. Je to veľká pomoc aj pre rozhodcov. Aj pre hráčov by to bol varovný prst, aby neskúšali padať na trávnik bez príčiny."