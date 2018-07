Ďalšie tipy už nepridá: Čo sa stalo so slávnou chobotnicou?

Chobotnica Rabiot počas svetového šampionátu v Rusku správne určila výsledky všetkých troch zápasov japonských futbalistov v základnej skupine, ďalšie tipy však už nepridá.

Rybár Kimje Abe sa totiž rozhodol živočícha naporciovať a poslal ho na predaj na trhovisko s morskými plodmi.

Rabiot predpovedal výsledky v bazéne, ktorý bol rozdelený na tri časti. Jedna znamenala výhru Japonska, druhá remízu a tretia porážku. Tip určilo to, do ktorej tretiny chobotnica vplávala ako prvá. Japonsko najprv v skupine zdolalo Kolumbiu 2:1, potom remizovalo so Senegalom 2:2 a potom prehralo 0:1 s Poľskom. V osemfinále vypadlo po prehre s Belgickom 2:3.

„Podnikanie je dôležitejšie ako to, aby chobotnica zostala nažive,“ povedal rybár, ktorý obrovskú chobotnicu ulovil pri ostrove Hokkaido.