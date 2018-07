Roky jej pribúdajú, pôvab zostáva. Pohľadná slečna na obrázku je známa herečka, ktorá je dlhoročnou členkou Činohry Slovenského národného divadla.

Známa je aj z televízie, účinkovala napríklad v seriáloch Semafor, Vdova, Horúca krv či Panelák. Tento rok oslávi sedemdesiatku, no málokto by jej uhádol vek. Už od mladosti ju krášlia dlhé havranie vlasy. Uhádnete, kto to je?