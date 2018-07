Herečka Dorota Nvotová kúpila hotel na Maldivách: Za raj na ostrove zaplatila mastnú sumu!

Zariadila sa po svojom! Slovenská herečka Dorota Nvotová (35) je známa svojou veľkou vášňou pre cestovanie.

Jej záľuba ju zaviala do mnohých končín sveta, až nakoniec zakotvila na exotických Maldivách. A keďže sa na Slovensku veľmi neukazuje, stavila na svoje skúsenosti a otvorila si aj cestovnú kanceláriu. Jej srdce si však nadobro získali rajské ostrovčeky v Indickom oceáne, kde Dorota trávi prevažnú časť roka. Podľa informácií Nového Času sa brunetka rozhodla dokonca zainvestovať a na jednom z ostrovov si kúpila hotel!

Dcéra herečky Anky Šiškovej a hudobníka Jara Filipa Dorota sa rada túla po svete. Aj to je jedným z dôvodov, pre ktorý Nvotová žila niekoľko rokov v Nepále a založila si cestovnú kanceláriu. Nvotovej sa darí veľmi dobre, pretože zainvestovala a kúpila si hotel na Maldivách. „Dorota bola vždy taký vetroplach, ktorý chodil hore-dole po svete a mala aj dva domovy naraz. Momentálne sú to Maldivy,“ prezradil zdroj z okolia herečky.

Brunetka na exotické súostrovie najprv jazdila len na dovolenky a neskôr tam pomocou svojej cestovky vodila turistov. „Nakoniec sa to skončilo tak, že tam trávi veľkú časť roka a má tam aj hotel,“ dodal Nvotovej kamarát. Dorota sa tak rozhodla zapustiť korene na ostrovoch. „Hotel som kúpila koncom mája, pretože je to najkrajší ostrov z tých, ktoré som navštívila a má nádhernú lagúnu a milú dedinku. Cena na noc s raňajkami je 65 eur, ale pokiaľ si ľudia kúpia balíček, vyjde ich to výhodnejšie. Mám dvoch zamestnancov na trvalý pomer a viacero externých,“ priznala herečka.

Staviteľské plány

Nvotová trávi zimu na bielych plážach a v čase najväčších teplôt sa vracia na Slovensko, aby zostala v kontakte s rodinou a kamarátmi. Jej nové sídlo v exotike sa nachádza na ostrove Mathiveri, čo je zhruba dve hodiny rýchloloďou od hlavného mesta Male. Ide skutočne o romantické miesto s nepoškvrnenou prírodou, neskazenou turistami a s božským pokojom. Hotel je pár krokov od pláže, má tri izby, kuchyňu, bar a obývačku. Nvotová sa dokonca pustila do prístavby a chce ho rozšíriť o päť izieb priamo na pláži. „Práve preto je teraz tam, na všetko dohliada a vyberá dizajn,“ hovorí náš zdroj. Podľa informácií Nového Času Dorota nešla do biznisu sama. Ako sme sa dozvedeli, hotel si kúpila so spoločníkom. Predsa len hotel na ostrovoch s krásnymi plážami a tyrkysovou vodou nie je za babku.

„Keďže nemám dostupné informácie o veľkosti nehnutelnosti, ako aj pozemku na ktorom sa nehnuteľnosť nachádza a či je vôbec v osobnom vlastníctve, alebo v dlhodobom nájme, tak som použil výpočet z hľadiska biznisovéj návratnosti tejto nehnuteľnosti a cena sa môže pohybovať okolo 400 000 až 500 000€," povedal realitný maklér Andrej Churý.

