Prešovčania sa môžu tešiť na nové projekty: Do čoho zainvestovalo mesto financie?

Mesto Prešov zrekonštruuje do konca tohto roka dva vnútrobloky na uliciach Hviezdoslavova a 17. novembra.

"Do rôznych úprav vnútroblokov sme v Prešove za tri roky investovali takmer 400.000 eur. V tomto roku sa vďaka dvom úspešným projektom, ktoré máme podporené z eurofondov sumou vyše 300.000 eur, púšťame aj do ich rozsiahlejších rekonštrukcií," uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová.

Na Ulici 17. novembra sa vďaka projektu opravia schátrané pevné plochy, odstránia nevhodné konštrukcie, upraví sa park a na mieste detskej šmykľavky bude dobudované oplotené detské ihrisko s hojdačkou, trampolínou a lanovou vežou. Na nevyužitej zelenej ploche budú vybudované outdoor fitnes a oddychová zóna s lavičkami. V parku budú rozmiestnené lavičky a odpadkové koše. Okrem toho tam pribudne dlažba, časť pozemku bude vysiata trávou a ďalšia časť bude mať bezpečnostný povrch pre hru.

Tento projekt v celkovej hodnote 119.407,52 eura bol z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci IROP podporený sumou 113.437,14 eura. Výrazne väčším projektom je podľa tlačového referenta prešovskej radnice Milana Grejtáka vnútroblok na rohu ulíc Hviezdoslavova a Štefánikova, na ktorého revitalizáciu Prešov získal z eurofondov 197.929,37 eura, pričom ho spolufinancuje piatimi percentami celkovej sumy.

"Obyvatelia tohto vnútrobloku sa môžu tešiť na obnovou zelene na ploche 4500 štvorcových metrov. Vysadí sa tam vyše 30 stromov, viac ako 40 kríkov, garáže bude oddeľovať živý plot, pribudnú aj popínavé rastliny. Vybudujú sa tiež chodníky a nainštalované budú aj lavičky a smetné koše. Spevnené plochy budú z liatej gumy a pribudnúť má aj osvetlenie, ktoré zvýši bezpečnosť pri pohybe obyvateľov. Zrekonštruujú sa aj klepáče na koberce a sušiaky na bielizeň," doplnil Grejták.

Pre športovcov sú podľa jeho slov navrhované fitnes prvky a taktiež hracie prvky detského ihriska, ako dvojitá reťazová hojdačka, kolotoč so sedadlami, dve veže so šmykľavkou a mostom i modulárny lezecký balvan. Obidva projekty by mali byť dokončené do konca tohto roka.