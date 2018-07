Premiér Pellegrini: Bol som pripravený stretnúť sa s farmármi, zatiaľ to nevyšlo

Premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD) tvrdí, že sa chcel stretnúť s farmármi pred utorkovým výjazdovým rokovaním vlády SR v Medzilaborciach.

"Ja som sa pokúšal s farmármi stretnúť. Včera (2.7.) som im telefonoval, že sa budem nachádzať na východe Slovenska. Bol som ochotný zájsť ešte ráno, samozrejme je to niekde úplne inde, pod Košicami, na dvore Gyňov, tak ako mi to navrhovali samotní farmári, ale ich odpoveď potom bola, že majú teraz veľa práce a že nemajú čas sa so mnou stretnúť. Budeme hľadať zase spoločný nejaký vhodný termín, ale možnože, ak dnes pôjde rokovanie dobre a pani ministerka mi dá dobrý tip na nejakú farmu tu v okolí, tak po skončení rokovania vlády a po skončení stretnutia so starostami na nejakú určite vyrazím a budem sa pýtať ľudí, ktorí tu farmárčia, tu robia, aké majú problémy. Na to veľké stretnutie s kolegami, ktorí boli v Bratislave protestovať, si ešte budeme teda asi musieť počkať, keďže teraz sú, chápem to, zavalení prácou, je žatva a tak ďalej. Bol som pripravený dnes sa s nimi stretnúť a zatiaľ to nevyšlo," povedal pred rokovaním vlády Pellegrini.

Nespokojní farmári zaslali koncom minulého týždňa predsedovi vlády SR otvorený list, v ktorom reagovali na jeho verejne deklarovaný záujem osobne navštíviť východoslovenských farmárov a informovať sa o ich problémoch. Premiérovi navrhli farmy, ktoré odporúčajú navštíviť. Snahu predsedu vlády prísť do regiónov a spoznať problémy malých a stredných farmárov, ako aj problémy hospodárenia na náhradných pozemkoch vítajú podľa Iniciatívy poľnohospodárov aj farmári z juhu Slovenska, ktorí sa k nej pripojili. Po skončení návštevy na východe Slovenska pozývajú premiéra aj na osobné stretnutia na farmách južného Slovenska.

Účastníci júnového traktorového protestu žiadajú vytvoriť nezávislý vyšetrovací tím so zapojením vyšetrovateľov z Európskej únie na vyšetrenie subvenčných podvodov a trestných oznámení pochádzajúcich od poľnohospodárov. Zároveň požadujú prijať zákon, v ktorom bude ukotvené obmedzenie nadobúdania pôdy podľa výmery a len pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Žiadajú zachovať stav náhradných pozemkov až do celkovej komasácie pôdy, prehodnotiť, či zrušiť zmluvy Slovenského pozemkového fondu s doterajšími užívateľmi a zaviesť riadne, korektné a transparentné pravidlá prideľovania pôdy tak, aby sa k pôde prednostne dostali miestni mladí a malí poľnohospodári.

K ďalším požiadavkám patrí zabezpečiť, aby Pôdohospodárska platobná agentúra vyplácala dotáciu len subjektu, ktorý má k pôde právny vzťah, to znamená len tomu, kto ju vlastní, má na ňu nájomnú zmluvu alebo ju má v náhradnom užívaní. Žiadajú tiež vytvoriť Komisiu poľnohospodárov ako strategického a poradného partnera Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, vďaka ktorej by poľnohospodári lepšie a efektívnejšie kontrolovali tvorbu agropolitík.