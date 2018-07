V Dánsku zavládlo hotové šialenstvo: Jörgensen prežíva po zahodenej penalte muky

Dánskemu futbalistovi Nicolaiovi Jörgensenovi (27) sa vyhrážali smrťou. Dôvodom je jeho nepremenená jedenástka v neúspešnom osemfinálovom rozstrele na MS 2018 proti Chorvátsku (1:1 pp, 2:3 po strelách z 11 m).

"Treba to zastaviť. Naša spoločnosť nikdy nemôže tolerovať takéto vyhrážky voči nikomu. Je to neprijateľné. Oznámili sme to na polícii, aby sme ukončili toto šialenstvo," citoval Sky Sports vyhlásenie Dánskej futbalovej asociácie (DBU).

Dvadsaťsedemročný útočník holandského klubu Feyenoord Rotterdam bol terčom hrozieb prostredníctvom sociálnych sietí.