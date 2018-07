Ronaldo je v zľave! Záujemcovia sa už hlásia, odíde hviezda z Realu Madrid?

Zdá sa, že na futbalovom trhu bude čoskoro rušno. Real Madrid totiž znížil výstupnú klauzulu jednej zo svojich najväčších hviezd - Cristianovi Ronaldovi (33).

A to dosť zásadne. Z 886 miliónov libier na 106 miliónov libier. No nekúpte ho, veď je CR7 vlastne za babku... A prvý záujemca sa už hlási, Ronalda chce Juventus.

"Biely balet" sa v lete chystá uvoľniť Cristiana Ronalda. Špekulácie ale naberajú pomerne konkrétne obrysy a zdá sa, že by Portugalčan mohol vymeniť "Biely balet" za "Starú dámu" z Turína. Ronaldo pritom možnosť svojho prestupu ohlásil hneď po triumfe Realu v Lige majstrov.

Tridsaťtriročný ofenzívny klenot a jeden z najlepších hráčov sveta je v Reale deväť rokov a rád by našiel novú výzvu. A zrejme aj novú a podstatne lepšiu zmluvu. Na nej sa nedohodol s prezidentom Realu Florentinom Pérezom.

Podľa španielskeho denníka Marca sa chystá do hry vstúpiť Juventus, ktorý je pripravený urobiť všetko pre to, aby vyhral Ligu majstrov. A legendárnej značke CR7 chce ponúknuť pol milióna libier týždenne. V Realu berie podstatne menej, ale zmluvu má v klube až do roku 2021. Záujem o hviezdu má i francúzsky PSG.