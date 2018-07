Bielorusa obvinili z prevádzačstva: Koľko zaplatili Bangladéšania za cestu do západnej Európy?

Bielorusa obvinili z prevádzačstva. Podľa polície prevážal štyroch Bangladéšanov zo slovensko-ukrajinskej hranice do západnej krajiny. Koľko zaplatili nelegálni migranti za cestu?

Ako informovala hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová mal Aleh M. (36) z Bieloruska v pondelok ráno prevážať v osobnom aute štyroch Bangladéšanov. V okrese Snina mali nedovolene prekročiť slovensko-ukrajinskú hranicu, pričom smerovali do západnej Európy. Nelegálni migranti za prepravu až do Nemecka alebo Francúzka ešte doma zaplatili prevádzačom 10-tisíc eur. Do cieľa cesty však nedorazili, pretože vozidlo zastavili policajti v katastri obce Topoľa (okres Snina).

Vyšetrovateľ spracoval návrh na väzobné stíhanie obvineného Bielorusa. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody od 7 do 10 rokov. Bangladéšania (26 až 36) boli vyhostení so zákazom vstupu na územie ostatných členských štátov EÚ.