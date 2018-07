Hľadáme výherkyne z minulých ročníkov Miss leta: Ak si získala titul krásy, daj nám o sebe vedieť!

Súťaž Miss leta je v plnom prúde! Slovenské krásky sa registrujú a túžia sa stať tým najčarovnejším dievčaťom leta 2018.

Pre potreby redakcie potrebujeme, aby nás kontaktovali tieto výherkyne sútaže Miss leta za minulé roky. Ozvite sa nám na tip@novycas.sk a nezabudnite nechať kontakt!

2005 - Janka Janoková

2007 - Tatiana Reháková

2008 - Noémi Kovácsová

2010 - Katka Mihalovičová

2013 - Nikola Brandová

2014 - Simona Martikánová

2015 - Sabína Lesáková

Tento ročník odštartoval naozaj vo veľkom štýle. Desiatky dievčat sa registrovali a bojujú o vašu priazeň na webe Miss leta. Niektoré zaujali dokonalou postavou, iné veľkými očami či krásnymi tváričkami.

Ak si myslíš, že dokážeš v konkurencii sympatických dievčat obstáť aj ty, prihlás sa do prestížnej letnej súťaže Nového Času a vyhraj titul top krásky a množstvo skvelých cien! Registrovať sa môžeš rovno v troch kategóriách: Miss Bikiny, Miss Selfie a Miss Crazy.

Tohto roku máme v Miss leta novinku. Dievčatá, ktoré postúpia do finálového kola súťaže, s nami pocestujú na niekoľkodňové sústredenie do slnečného Turecka. Pobyt do súťaže venovala cestovná kancelária Happy Travel, ktorá sa postará aj o zaujímavý zážitkový program.

Víťazka Miss leta 2018 získa:

- prestížny titul Miss leta 2018

- zapožičanie štýlového SUV PEUGEOT 2008 na jeden rok

- nákup talianskej kolekcie v TEZENIS

- voňavé prekvapenie od FAnn parfumérie

- značkové hodinky DKNY od Klenoty AURUM

- balíček dekoratívnej kozmetiky REVLON

- voucher na služby a procedúry od OPERA CLINIC

- starostlivosť o vlasy od značky ROWENTA

- profesionálny modelingový book