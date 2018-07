Významné zmeny pre pracujúcich dôchodcov: Získajú rovnaké výhody ako študenti

Od 1. júla tohto roka platia pre pracujúcich dôchodcov - dohodárov rovnaké výhody, aké majú študenti stredných a vysokých škôl.

Rezort práce pripravil tak ďalšiu významnú zmenu pre tých skôr narodených, ktorá prinesie aktívnym seniorom postupné finančné prilepšenie.

Dôchodcovia pracujúci na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú oslobodení od platenia odvodov na povinné dôchodkové poistenie (starobné a invalidné), a zamestnávatelia aj do rezervného fondu solidarity. Oslobodenie je v rovnakej výške vymeriavacieho základu ako je tomu pri študentoch - 200 eur mesačne, čo predstavuje maximálne 2 400 eur ročne. Ako zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, zmena sa dotkne tak poberateľov starobných dôchodkov, ako aj invalidných, predčasných starobných, invalidných výsluhových a výsluhových dôchodkov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek. „Na základe toho môžu seniori poberatelia starobného dôchodku mesačne ušetriť na poistnom až do 8 eur, poberatelia invalidného dôchodku až do 14 eur a poberatelia predčasného starobného dôchodku až do 10,8 eur pri mesačnom zárobku na úrovni 200 eur,“ uviedol minister. V roku 2018 (za 5 mesiacov, nakoľko sa poistné platí mesiac pozadu) by mohli ušetriť max. 40 eur v prípade starobného dôchodcu, max. 70 eur v prípade invalidného dôchodcu a max. 54 eur v prípade predčasného starobného dôchodcu.

K najväčšej zmene prichádza aj u poberateľov predčasných starobných dôchodkov, ktorí do 30. júna 2018 vôbec nemohli vykonávať zárobkovú činnosť a zároveň poberať dôchodok. „Teší ma, že od júla sme umožnili, aby aj poberatelia predčasných starobných dôchodkov, ktorí pracujú na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru do príjmu 2 400 eur ročne, mohli pracovať bez toho, aby im zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku,“ podčiarkuje minister.

MPSVR odhaduje, že už v tomto roku / júl až december 2018/ sa zmena bude týkať v prípade starobných dôchodcov viac ako 79-tisíc osôb, v prípade invalidných dôchodcov približne 25-tisíc osôb a v prípade predčasných starobných dôchodcov približne 2,8- tisíc osôb.