Mexičania si volili starostu hlavného mesta: Toto sa v histórii metropoly ešte nestalo!

Mexičania si zvolili v nedeľu po dlhých desaťročiach prvého ľavicového prezidenta, ale tiež vybrali prvýkrát v histórii do čela mexickej metropoly ženu.

Metropolitnú oblasť Mexiko, v ktorej žije vyše 21 miliónov obyvateľov, bude od decembra riadiť vyštudovaná fyzička Claudia Sheinbaumová. V čele mesta Mexiko už síce raz žena stála, ale len dočasne, keď do volieb zastupovala odstupujúceho starostu.

Päťdesiatšesťročná Sheinbaumová kandidovala za rovnakú stranu ako Manuel López Obrador, ktorý sa od 1. decembra stane novým prezidentom krajiny. Obaja sú členmi Hnutia národnej obnovy, známeho ako Morena (podľa začiatočných slabík jeho španielskeho názvu). V nedeľných voľbách porazila Sheinbaumová ďalšiu ženu, o päť rokov mladší senátorku Alejandrovi Barralesovú, ktorá kandidovala za ľavicovú Stranu demokratickej revolúcie (PRD). Táto strana vládla na mexickej radnici cez dve dekády, od roku 1997, kedy sa konali prvé priame voľby starostu Mexika.

Na mexickej radnici už Sheinbaumová pôsobila, a to od decembra 2000 do mája 2006, teda v čase, keď bol starostom López Obrador. Za jeho úradovania mala na starosti životné prostredie. V predchádzajúcich dvoch rokoch viedla Sheinbaumová radnicu v najväčšej štvrti mexickej metropoly Tlalpan. Do funkcie starostky Mexika bola Sheinbaumová zvolená na šesť rokov, rovnako ako Obrador do úradu prezidenta. Podobne ako na prezidenta aj na starostku čaká hlavne problém vysokej zločinnosti spôsobenej najmä drogovými gangmi. Sheinbaumová bude musieť tiež riešiť nedostatok vody na juhu a juhovýchode mexickej metropoly a zle fungujúci systém mestskej verejnej dopravy. Ani ona však, rovnako ako Obrador, neponúkla v kampani na tieto problémy konkrétne riešenia.

Spojené štáty mexické sú federáciou, ktorú tvorí 31 štátov a federálny dištrikt hlavného mesta Mexiko. Po väčšinu 20. storočia bol federálny dištrikt spravovaný prezidentom, ktorý do jeho čela delegoval správcu (regenta). Od roku 1997 má mexická metropola priamo voleného starostu.