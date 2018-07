Žena sa snažila nájsť svoju biologickú rodinu: Na to, čo zistí, ju nemohlo nič pripraviť

31-ročnú Hillary Harrison z amerického Wisconsinu dali na adopciu, keď bola ešte dieťa.

Ona a jej brat, 33-ročný Tyler Hardy, boli adoptovaní v roku 1987 Leem Hardym (65) a manželkou Rochelle. Hillary sa snažila sledovať svoju biologickú rodinu v roku 2011, keď otehotnela s dcérou Stellou. Agentúra, v ktorej bola, jej povedala mená biologických rodičov. Keď zistila, že jej otec Wayne Clouse zomrel v roku 2002, zlomilo jej to srdce. Keď však čítala jeho nekrológ, zistila, že má dve sestry, Dawn Johnson (50) a Renee Diericks (49).

Hillary sa ich teda, podľa portálu Metro, snažila nájsť na Facebooku, ale bez úspechu. Neskôr však do hry nastúpila žena, ktorá sa volala Dawn a jej partner Kurt Casperson, ktorí bývali hneď vedľa. Keď zistili, že Dawn pochádza z Greenwood, rovnakého miesta, ako žila Hillaryna sestra podľa dokumentu o adopcii, Hillary žartovala, že by to mohla byť jej sestra.

Keď však videla priezvisko Johnson, všetko začalo byť trochu reálnejšie. Hillary sa veľmi bála opýtať sa jej to osobne, takže jej poslala správu, v ktorej sa pýtala, kto je jej otec. Bol to Wayne. "Bola som presvedčená, že je to osud. Bola som taká smutná, keď som zistila, že môj biologický otec zomrel. Ale stretnutie s Dawn bolo, ako keby som zrazu mala všetky odpovede, ktoré som potrebovala. Je to chýbajúci kúsok skladačky, ktorý som roky hľadala."

"Keď som zistila, že jej meno je Dawn a ona jej z Greenwood, žartovala som s manželom, že je to moja sestra, ale nevedela som jej priezvisko. Až neskôr som ho zistila a bol to skutočne neuveriteľný moment." Chcela sa jej to opýtať na rovinu, ale bála sa. "Keď mi odpovedala na správu, hneď som jej napísala, že sa máme o čom rozprávať a ona okamžite reagovala, že máme rovnakého otca. Od tej chvíle sme si boli neuveriteľne blízke," povedala Hillary.

"Keď som stretla moju biologickú mamu, myslela som si, že budem okamžite cítiť spojenie, ale nebolo to tak. Ale s Dawn sme si hneď sadli." Hillary a jej brat Tyler sa narodili ako dôsledok vzťahu s Waynom. Tyler sa najprv zdráhal spoznať Dawn, no nakoniec so stretnutím so svojou nevlastnou sestrou súhlasil. Dawn nevyrastala so svojím otcom, ale vytvorila si s ním neskôr určitý vzťah. "Je to fakt zvláštna náhoda. Zo všetkých domov sme kúpili práve ten, ktorý má spoločnú príjazdovú cestu s domom mojej sestry. Moja ďalšia sestra Renee tomu tiež nemohla uveriť."

Všetci sú ochotní postúpiť testy DNA, aby im oficiálne potvrdili, že sú súrodenci.