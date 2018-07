Bratislave hrozí dopravný kolaps: Dve dôležité cesty od septembra uzavrú!

Vojna medzi magistrátom a ministerstvom! Bratislavský primátor Ivo Nesrovnal tvrdí, že v meste čoskoro hrozí kolaps dopravy.

Od septembra plánujú uzatvoriť veľký úsek Prístavného mosta v smere do centra. Konzorcium pre výstavbu obchvatu D4 a R7 zavrie dva zjazdy smerom na Bajkalskú a Prístavnú ulicu, čo môže paralyzovať mesto. Nový Čas sa snažil zistiť, prečo nezačali stavať už na začiatku prázdnin.

Dopravná špička prináša stresové chvíle už v súčasnosti, no situácia môže byť oveľa horšia. Dôvodom má byť uzávierka počas plánovanej výstavby obchvatu.Magistrát sa totiž stále nedohodol s ministerstvom dopravy na obchádzkových trasách a po uzatvorení zjazdov z Prístavného mosta do centra hrozí dopravný kolaps. „Ak niekto ráta s tým, že na obchádzkové trasy bude možné použiť Gagarinovu, ktorá je už teraz upchatá, mýli sa,“ vyhlásil primátor Ivo Nesrovnal.

Mesto v súčinnosti s ministerstvom dopravy síce pravidelne rieši otázky spojené s organizáciou dopravy počas výstavby, lenže vyhovujúce riešenie je zatiaľ v nedohľadne. „Je na hlavnom meste, aby adekvátne posilnilo aj vnútromestskú dopravu,“ povedala hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká. Ministerstvo verí, že blížiace sa komunálne voľby výstavbu neohrozia.

Haprujúca komunikácia

Nesrovnal tvrdí, že najväčšie nedostatky sú v komunikácii medzi jednotlivými úradmi a firmami, ktoré budú stavbu realizovať. Preto chce požiadať ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd), aby mala výstavba D4 a R7 splnomocnenca zodpovedného za komunikačnú koordináciu. „Len pred dvomi týždňami sme dostali informáciu o etapizácii stavby, no chýbala nám dostatočná komunikácia. Lebo hoci ide o štátny projekt, jeho dosahy bude znášať najmä mesto,“ povedal primátor. Výluka bude podľa našich informácií trvať minimálne štyri až päť mesiacov, no na otázku, prečo nenaplánovali začiatok stavby na letné mesiace, ministerstvo dopravy nedokázalo odpovedať a konzorcium sa do uzávierky nevyjadrilo.

Vybrali najhorší termín

Jozef Drahovský, dopravný analytik

Treba počítať so zápchami na Gagarinovej ulici. September je najhorší čas na odstavenie zjazdov, ale vzhľadom na meškanie stavby si myslím, že to aj tak bude najskôr v októbri. Spôsobí to rad problémov.