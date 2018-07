Nobelovu cenu za literatúru nakoniec udelia: Alternatívnu a hneď na druhý deň zanikne

Škandál okolo Švédskej akadémie udeľujúcej Nobelovu cenu za literatúru inšpiroval viac ako stovku intelektuálov tejto severskej krajiny - spisovateľov, novinárov, hercov a iných osobností kultúry - na zriadenie Novej akadémie, ktorá pripravuje na október udelenie tzv. alternatívnej Nobelovej ceny za literatúru.

Vo vyhlásení iniciátorov ceny, o ktorom informoval aj britský denník The Guardian, sa zdôrazňuje, že ich cieľom je pripomenúť občanom, že literatúra a kultúra by mali ako priority hlásať demokraciu, transparentnosť, solidaritu a rešpekt bez arogantných predsudkov a sexizmu. Úloha literatúry v súčasnosti má ešte väčší význam v boji proti kultúre mlčania a útlaku, keď sa čoraz viac spochybňujú ľudské hodnoty. S ohľadom na to Nová akadémia považuje za dôležité, aby i v roku 2018 bola udelená najvýznamnejšia svetová literárna cena, uviedli signatári vyhlásenia.

Nová akadémia vyzvala všetkých knihovníkov Švédska, aby navrhli autorov na toto ocenenie. Medzi kandidátmi môžu byť spisovatelia z celého sveta za predpokladu, že publikovali aspoň dve práce, najmenej jednu v ostatných desiatich rokoch.

Grémium hľadá predovšetkým spisovateľov, ktorí - na rozdiel od štatútu Nobelovej ceny za literatúru - sprostredkúvajú príbehy reálnych ľudí. O kandidátoch sa bude verejne hlasovať a laureáta vyberie odborná porota pod vedením redaktorky Ann Palssonovej spomedzi štvorice s najvyšším počtom hlasov. Jeho meno bude známe v októbri.

Nová akadémia súčasne oznámila, že v decembri, už deň po slávnostnom odovzdaní ocenenia, zanikne.