Helena Krajčiová nahradila kolegu Tůmu: Nový džob v Zámene manželiek

Zarába na svojom hlase! Herečke Helene Krajčiovej (43) sa primotal do cesty bočný kšeft v televízii Markíza.

Známa ryšavka, ktorá sa v pokoji a mimo televízneho sveta pripravuje na príchod svojho druhého dieťatka, si totiž tľapla na spoluprácu s tvorcami reality show Zámena manželiek. Flek v relácii „zdedila“ po svojom kolegovi Filipovi Tůmovi (40).

Na Krajčiovú čakajú o pár týždňov náročné, ale o to príjemnejšie mamičkovské časy. Kým si Helena prinesie domov z pôrodnice svoje druhé dieťatko, rozhodla sa skrátiť si chvíle čakania zaujímavým džobom. A hoci sa tehuľka na chvíľku vytratila z obrazoviek, pre fanúšikov zanechala aspoň drobný bonus - hlasovú stopu v reality show Zámena manželiek. „Televízia ma oslovila, je to pre mňa časovo nenáročný projekt so šikovnými ľuďmi, takže som pár častí urobila a ešte pár urobím,“ povedala Novému Času umelkyňa, ktorá komentuje dianie medzi účastníkmi v markizáckej relácii. Krajčiová tak nahradila herca Filipa Tůmu.