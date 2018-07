Ľudia si pri pohľade na ňu mysleli, že čaká dvojičky: Nález v jej tele šokoval absolútne všetkých

Po mesiacoch nevysvetliteľných žalúdočných problémov, bolesti a nárastu váhy sa žena z amerického mesta Montgomery dočkala odpovedí.

Kayla Rahn podstúpila operáciu, počas ktorej jej odstránili takmer 23-kilovú cystu. Kayla povedala, že pretrvávajúce žalúdočné problémy jej spôsobovali ťažkosti aj počas tých najbežnejších aktivít. "Nemohla som dokonca ani prejsť ku autu, aby som sa nezadýchala," povedala pre NBC12. Lekári jej však najprv povedali, že riešenie jej problémov bude v strate hmotnosti.

"Asi rok som sa snažila schudnúť, ale moja váha sa aj tak neznížila," povedala 30-ročná Kayla. Taktiež dostávala otázky, ktoré nechce počuť žiadna žena. "Vyzerala som, ako keby som bola v deviatom mesiaci tehotenstva. Keď sa ma raz opýtali, či čakám dvojčatá, bolo to skutočne frustrujúce," povedala.

Keď však neutíchali ani bolesti, jej mama ju zobrala do nemocnice. Po sérii testov sa ukázalo, že jeden z jej vaječníkov je podozrivo ťažký. "Spomínam si, ako som to povedala mame a vybuchla do plaču. Povedali mi, že to budú chcieť nejako opraviť. Bolo mi jasné, že niečo nie je v poriadku." Okamžite musela podstúpiť operáciu, počas ktorej doktori odstránili enormne veľkú cystu, ktorá mala až 23 kíl. Doktor Jones, ktorý Kaylu operoval, povedal, že niečo podobné už predtým videl, ale veľkosť bola naozaj prekvapujúca.

"Toto bola jedna z najväčších, aké som kedy videl alebo odstránil. Sme nadšení, že všetko dopadlo dobre." Mladá žena teda môže opäť žiť naplno. "Hneď, ako som sa vrátila domov a dokázala som sa hýbať, skúsila som každé tričko, ktoré som doma mala a bolo to úžasné. Niektoré veci som si nemohla obliecť rok," povedala Kayla, ktorá zároveň dúfa, že povzbudí ostatných, aby počúvali svoje telo, keď sa im niečo nebude zdať.

V tej myšlienke ju podporuje aj doktor Jones, ktorý hovorí, že ak majú ľudia skutočne pocit, že niečo nie je dobre, mali by o tom diskutovať so svojím lekárom.

FOTKY cysty nájdete v galérii, nie sú vhodné pre citlivé povahy.