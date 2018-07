Chceli sa preplaviť do Španielska: V Stredozemnom mori zachránili 109 migrantov

Španielska námorná záchranná služba zaistila v pondelok v Stredozemnom mori celkovo 109 ľudí, ktorí sa zo severu Afriky mali v úmysle preplaviť k južnému pobrežiu Španielska. Informovala o tom agentúra AP.

Prvé plavidlo s 52 utečencami na palube zachytili španielski záchranári v západnej časti Gibraltárskeho prielivu, v druhej lodi neďaleko odtiaľ sa nachádzalo 49 ľudí. Iná záchranárska loď vyzdvihla tiež v Gibraltárskom prielive z malej rybárskej bárky osem utečencov.

Španielska námorná záchranná služba tiež uviedla, že v nedeľu vyzdvihli jej príslušníci z palúb piatich rozličných plavidiel

Migranti prichádzajú zo severnej Afriky do Španielska často na preplnených a chatrných plavidlách. V poslednom čase, keď je more pokojné a počasie priaznivé, ich do tam prichádza čoraz viac.