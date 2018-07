Gymnazisti z Nových Zámkov uspeli s robodrakom: Z Kanady sa vrátili ako majstri sveta

Nevídaný úspech na celosvetovej súťaži RoboCup v Kanadskom Montreale. Skupina študentov z gymnázia v Nových Zámkoch uspela s robotickým drakom, ktorý sa pohybuje, máva krídlami a poslúcha príkazy. Získal rešpekt prísnej poroty.

Od nápadu, ktorý bolo treba graficky stvárniť, vytlačiť na 3D tlačiarni, až po vdýchnutie života drakovi to trvalo rok. Štyria študenti a jedna študentka novozámockého gymnázia, všetci vo veku 13 rokov, boli však takí zapálení, že o ich úspechu nik nepochyboval. „Doslova tým žili celý rok. Ja som bol len taký malý koordinátor, všetka sláva patrí im,“ nešetrí chválou učiteľ Marián Otruba.

Po celoslovenskom víťazstve v marci mierili na majstrovstvá sveta do kanadského Montrealu. „Bolo to neuveriteľné. Nielen súťaž, ale aj krajina, mali sme možnosť za tých niekoľko dní mať aj voľno, a tak sme si niečo aj pozreli,“ hovorí Roman. O to väčšia radosť nastala na súťaži, kde sa stali majstrami v disciplíne OnStage ADVANCE Superteam. „Boli sme tím s Nemeckom a s Južnou Kóreou a museli sme dokázať, že roboty spolu dokážu fungovať,“ opisuje Michal.

Mladí nadšenci o všetkom hovoria, akoby to bola tá najbežnejšia vec na svete. „Je to riadené pomocou aplikácie v mobile, ktorý je v takej rukavici. Ako sa robia pohyby rukavicou, tak sa pohybuje drak. Robí, čo mu v aplikácii prikážeme,“ vysvetľuje Barborka, jediné dievča zo skupiny. A prečo drak? „To bola jediná podmienka nášho učiteľa, ale nakoniec sa nám to veľmi páčilo,“ smeje sa Norbert.

Majstrovský Robodrak

Autonómny robot s umelou inteligenciou

Výroba: 1 rok, vytlačený na 3D tlačiarni

Dĺžka: 1 m

Hmotnosť: 4 kg

Rozpätie krídel: 90 cm

Dokáže: mávať krídlami, pohybovať sa, poslúchať príkazy