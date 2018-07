Kanadský profesor je na Slovensku obvinený zo sexuálneho zneužívania dievčat: Príbuzní spísali petíciu

Návrhom na podanie obžaloby ukončil policajný vyšetrovateľ v Prešove vyšetrovanie kanadského profesora Davida Scheffela. (63).

Muž chodieval na Slovensko celé roky. Tvrdil, že robí výskum detskej prostitúcie týkajúcej sa predovšetkým detí z osád.

Polícia ale tvrdí, že to malo byť inak. „Podľa dôkazov sa Kanaďan mal 8 rokov v dome vo Veľkom Šariši dotýkať na intímnych miestach šiestich dievčat z Jarovníc. Pod zámienkou finančnej odmeny ich mal vylákať do svojho domu,” vysvetlil prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik s tým, že profesor je obvinený zo zločinov sexuálneho zneužívania, nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, výroby detskej pornografie a prečinov prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení a ohrozovania mravnej výchovy mládeže.

Mužovi, ktorý je vo väzbe, hrozí od 7 do 12 rokov. Na internete sa nachádza petícia, ktorú vytvorili jeho príbuzní a známi z Kanady. Tvrdia, že je stíhaný nespravodlivo a zadržaný bol, keď prišiel na výzvu polície dobrovoľne na Slovensko, aby podal vysvetlenie.