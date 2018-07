Mame dvoch detí Lenke († 39) sa stal osudným pád zo štvorkolky: Umierala kúsok za svojím domom!

Pokojný víkend sa premenil na nešťastný. Obrovská tragédia otriasla v sobotu večer obcou Belá-Dulice (okr. Martin).

Lenka († 39) sa išla na lúky a do lesa povoziť na štvorkolke. Žiaľ, žena havarovala a zraneniam podľahla. Podľa informácií Nového Času sa mala štvorkolka na ňu prevrátiť. Po Lenke zostali dvaja synovia Adrián a Kubko. Práve starší syn mal s ňou byť podľa miestnych v osudný večer na štvorkolke.

Lenka sa išla v sobotu podvečer previezť na štvorkolke tak, ako už viackrát predtým - po lúke za svojím domom mierne do kopca a smerom k blízkemu lesu. Prišlo však k obrovskej tragédii. Záchranári prijali tiesňové volanie na linku 155 minútu po pol deviatej večer s tým, že pri páde na štvorkolke sa zranili dve osoby. „Jedna z nich bola s poruchou vedomia. Na miesto sme okamžite vyslali záchranárov, ktorí sa pokúšali oživiť ženu. Žiaľ, napriek ich maximálnemu úsiliu sa to nepodarilo. Lekár musel konštatovať smrť. Posádka ďalej ošetrila muža, ktorý utrpel viacnásobné zlomeniny a transportovali ho do nemocnice v Martine,“ povedala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

„Z predchádzajúceho vzťahu má už dospelého syna. Práve on bol s ňou na štvorkolke a má viaceré zranenia. So súčasným manželom má ešte malého chlapca,“ povedal Milan z obce Belá-Dulice. „Starší syn býva tiež s nimi. Videl som ich sa spolu voziť. So súčasným manželom sa zobrali zhruba pred troma rokmi. Bolo to narýchlo a bolo to prekvapenie. Mali sa však veľmi radi. Bola dobrá manželka a aj matka,“ dodal Milan. Prípad vyšetruje aj polícia. „V predmetnej veci poverený príslušník PZ začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Okolnosti tragédie sú predmetom vyšetrovania,“ povedala Jana Balogová, žilinská policajná hovorkyňa.