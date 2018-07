Mama zavraždenej Martiny († 27) bojuje s dlhmi: Problémy so splatením úveru!

Od vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) prešli už viac ako štyri mesiace.

Zatiaľ čo polícia dodnes neprezradila podozrivých z vraždy, mama popravenej Zlatica Kušnírová rozmýšľa, ako sa vyrovnať s dlhmi, ktoré po jej milovanej dcére zostali. Nad domom vo Veľkej Mači, kde došlo k brutálnej vražde, visí hypotéka vo výške 57-tisíc eur a k tomu si mladá dvojica vzala spotrebný úver 18-tisíc eur.

Zlatica vysvetľuje, že peniaze potrebovali práve na rekonštrukciu domu. „Predbežne sme sa dohodli, že spotrebný úver zaplatíme s Kuciakovcami na polovicu. Peniaze sa totiž minuli pri opravách domu. Podľa notárky by dom mali zdediť Kuciakovci, lebo Janko a Martinka ešte neboli manželia a podľa polície vrah zastrelil ako prvú Martinku. Našťastie, Janko mal životnú poistku zahrnutú do splátok hypotéky,“ hovorí Zlatica s tým, že hypotéka sa tak vyplatí práve z týchto peňazí, na čom sa dohodli aj s Kuciakovcami. "Dúfam, že poisťovňa nebude robiť obštrukcie, lebo ju splácali zatiaľ len rok a už budú mať žiadosť o poistné plnenie."

Problémom je však samotný 18-tisícový úver, ktorý si rodiny rozdelili na polovicu. „Ponúkajú nám aj to, že sa vytvorí občianske združenie, ktoré by vyhlásilo zbierku na odkúpenie domu, kde by mohlo vzniknúť múzeum. Neviem však, či to je dobré riešenie, lebo mnohí ľudia sú zlí. Chodia mi listy, že sa priživujem na smrti mojej dcéry. Ale ja nechcem nič iné len spravodlivosť a pokojne sa s pisateľmi listov a s ohováračmi z internetu kedykoľvek vymením,“ tvrdí Zlatica.

Zároveň sa obáva, že keby bola zbierka, tak je intenzita ohovárania a závisti ešte väčšia. „Potrebujem napríklad nové auto a rovnako aj Kuciakovci. Veď sa často stretávame a všetci sme z iných kútov Slovenska. Aj teraz sme si boli na meniny Jána zaspomínať vo Veľkej Mači. To auto nutne potrebujem. Moje už má 19 rokov. Keby bola vyhlásená zbierka a ja by som si medzitým za svoje kúpila auto, tak to by bola voda na mlyn pre zlých ľudí, ktorí by začali tvrdiť, že zneužívam zbierku. Musíme si to poriadne premyslieť,“ zakončila Zlatica.