Strach v slovenských automobilkách: Ktorej najviac uškodí, keď Trump splní svoje hrozby?

Spojenci sú na nože. Americký prezident Donald Trump (71) sa snaží rozprúdiť domácu ekonomiku.

Už pred časom tak zaviedol clá na oceľ a hliník. Reakcia Európskej únie na seba nenechala dlho čakať a ako odvetu uvalila clá na americké potraviny, whisky či legendárne motorky značky Harley Davidson. Trump však chce v obchodnej vojne zájsť ešte ďalej, už sa vyhráža aj clami na dovoz automobilov vo výške 20 %. Práve to by už výrazne pocítilo aj Slovensko. Má sa dvadsaťtisíc ľudí, ktorí v autopriemysle robia, obávať?

Hoci slovenský export do USA tvorí len 3 % vývozu, až dve tretiny v hodnote 1,4 miliardy eur patria vývozu najmä luxusných značiek áut. Na automobilky sú pritom naviazané aj ďalšie subdodávateľské firmy. Trump sa týmto krokom snaží vyrovnať deficit medzi vývozom a dovozom, ktorý dosahuje 566 miliárd dolárov. „Najlepšou dohodou by bolo úplné odstránenie ciel. Ak sa tieto clá a bariéry urýchlene nezrušia a nezbúrajú, uvalíme 20-percentné clo na všetky ich autá, ktoré prichádzajú do USA,“ vyhlásil Trump. Ako ďalšiu možnosť vyzval automobilky, aby svoje závody presťahovali do USA. „Keďže ide o najväčšiu exportnú položku Slovenska do USA, zavedenie cla by mohlo významnejšie negatívne priamo ovplyvniť vzájomný obchod medzi našimi krajinami,“ reagoval hovorca ministerstva hospodárstva Maroš Stano.

Inštitút finančnej politiky pod ministerstvom financií odhaduje škody na 100 miliónov eur. „Napriek tomu, že administratíva prezidenta Trumpa svoje kroky obhajuje snahou o ochranu domácich producentov pred európskou konkurenciou, Európska komisia považuje jednostranné a neopodstatnené navýšenie amerických ciel za porušenie pravidiel Svetovej obchodnej organizácie,“ povedala Jana Capello zo zastúpenia Európskej komisie. Komisia preto zaviedla kompenzačné clá na produkt hutníckeho, ale aj potravinárskeho priemyslu.

Medzi výrobkami, ktorých sa to dotkne, sú značkové džínsy, whisky či arašidové maslo, ktoré v najbližších mesiacoch môžu zdražieť. Podobne sú na tom aj legendárne motorky Harley Davidson. Firma už dokonca ohlásila, že sa bude z USA sťahovať. „Protekcionizmus Spojených štátov sa pritom môže negatívne odraziť aj na samotnom americkom trhu práce, kde európske spoločnosti zamestnávajú niekoľko desiatok tisíc amerických pracovníkov,“ doplnila Capello.

Volkswagen: Protekcionizmus nikomu nepomôže



Začiatok výroby: 1991



Počet zamestnancov: 13 700



Počet vyrobených áut ročne: 362 000



Obrat: 7,55 mld. €



Michal Ambrovič, hovorca Volkswagenu

Skúsenosti ukazujú, že jednostranný protekcionizmus dlhodobo nikomu nepomohol. Iba slobodný a spravodlivý obchod zabezpečuje prínosy pre prosperitu. Automobilový priemysel s dlhodobými investičnými, produktovými a výrobnými cyklami sa opiera o spoľahlivé medzinárodné rámcové podmienky.

KIA: Nás sa to netýka

Začiatok výroby: 2006

Počet zamestnancov: 3 600

Počet vyrobených aút ročne: 339 000

Obrat: 5,56 mld. €

Dušan Dvořák, KIA

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Kia Motors Slovakia žiadne autá do USA nevyváža, prípadné zavedenie dovozného cla na automobily zo strany USA by nemalo mať priamy vplyv na aktivity našej spoločnosti.

Jaguar: Sme znepokojení

Začiatok výroby: 2018

Počet zamestnancov: 3 000

Počet vyrobených áut ročne: 300 000

Obrat: ? mld. €

*automobilka je ešte vo výstavbe

Alexandra Sabolová, Jaguar Land Rover Slovakia

USA sú kľúčovým trhom pre Jaguar Land Rover. Spravodlivý obchod bez dodatočných taríf je pre nás nevyhnutný, aby sme si ako podnik udržali konkurencieschopnosť. Automobilový priemysel je globálnym odvetvím. Aby oslovil svojich zákazníkov, musí byť založený na otvorenom a spravodlivom obchode. Boli by sme znepokojení novými daňami z dovážaných tovarov, ktoré ovplyvňujú naše podnikanie alebo širšiu ekonomiku.

PSA Peugot: Otázne škody

Začiatok výroby: 2006

Počet zamestnancov: 4 500

Počet vyrobených áut ročne: 335 000

Obrat: 2,5 mld. €

Dotkne sa to aj subdodávateľov

Ján Pribula, gen. sekretár Zväzu autom. priemyslu

Vplyvy sú dvojakého charakteru. Môže sa v istom objeme znížiť export automobilov a dodávatelia, aj slovenskí, ktorí spolupracujú s viacerými automobilkami, môžu dodávať aj do modelov exportovaných do USA. Zo Slovenska sa exportujú luxusnejšie vozidlá, pri ktorých cieľová skupina zákazníkov v USA nemusí byť až taká citlivá na ceny.

Prvé výstrely v dlhej vojne

Martin Vlachynský, ekonomický analytik INESS

Každé dodatočné obmedzenie obchodu, či už zo strany USA, alebo ako odpoveď EÚ, povedie k zníženiu bohatstva oboch strán. Tieto úvodné kroky neznamenajú zatiaľ veľa, ale môžu to byť len prvé výstrely v dlhej vojne, ktorá môže slovenskej ekonomike významne ublížiť. Protekcionizmom budú trpieť najviac malé otvorené ekonomiky, ako je práve Slovensko.