Skvelé správy pre držiteľov Janského plakety z Bratislavy: Mesto zaviedlo novinku, ktorá ušetrí množstvo peňazí!

Držitelia zlatej Janského plakety s trvalým pobytom v Bratislave a ťažko zdravotne postihnutí (ŤZP) študenti, ktorí dochádzajú do špecializovaných škôl v Bratislave a nemajú v hlavnom meste trvalé bydlisko, môžu od začiatku júla cestovať bratislavskou MHD bezplatne.

Zmeny odobrilo ešte na jar zastupiteľstvo hlavného mesta a od nedele (1.7.) vstúpili do platnosti. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe. Stopercentná bonusová zľava prináleží deťom a študentom, ktorí sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S a dochádzajú do špeciálnych škôl v Bratislavskom kraji, no nemajú tu trvalé bydlisko. "Táto skupina v zmysle prepravného poriadku Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) preukazuje nárok na bonusovú zľavu preukazom ŤZP a ŤZP-S vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a dokladom totožnosti, z ktorého je zrejmá adresa trvalého bydliska," spresňuje DPB. Potrebné je však aj potvrdenie o návšteve školy, ktorá sídli na území Bratislavského kraja a je zaradená do siete škôl ako špeciálna škola.

Bezplatne sa budú môcť prepravovať v rámci IDS BK už aj držitelia zlatej Janského plakety s trvalým pobytom v Bratislave, ktorí preukazujú nárok na bonusovú zľavu pri vybavovaní bezkontaktnej čipovej karty potvrdením Slovenského Červeného kríža o udelení Zlatej alebo Diamantovej Janského plakety a dokladom totožnosti, z ktorého je zrejmá adresa trvalého bydliska.

"Pri vybavení bezkontaktných čipových kariet je okrem zmienených potvrdení potrebná aj fotografia. Zamestnankyne na ktorejkoľvek predajni v rámci IDS BK vydajú po splnení všetkých požiadaviek kartu, kde bude nahraný celoročný lístok v hodnote nula eur," informuje DPB.

Zavedenie bezplatnej prepravy pre ŤZP študentov a držiteľov zlatej Janského plakety predstavuje podľa materiálu, o ktorom rokovali bratislavskí mestskí poslanci, výrazný nárast bežných výdavkov poskytovaných na integrovanú dopravu vo výške viac ako 413.000 eur ročne. Z toho výška nákladov pre ŤZP žiakov a študentov tvorí 19.815 eur a pre držiteľov zlatého Janského plakety 393.288 eur. Ročné náklady na už v súčasnosti poskytované bonusové zľavy pre ťažko zdravotne postihnutých, účastníkov protifašistického a protikomunistického odboja a držiteľov diamantovej Janského plakety v IDS BK sú vo výške viac ako 1,2 milióna eur.