Nový Čas otestoval pohotovosti na juhu Slovenska: S chorým dieťaťom musíte ísť 100 km!

Sú to nervy! Lekársku službu prvej pomoci nahradila od 1. júla Ambulantná pohotovostná služba, ktorá mala byť zabezpečená prostredníctvom nových pevných bodov v spádových územiach.

Od nedele na Slovensku malo fungovať 75 ambulantných pohotovostí pre dospelých a 61 pre deti a dorast. V niektorých regiónoch však nemá kto službu prevádzkovať. Nový Čas testoval spolu s mamičkou Simonou (26) a jej dcérkou Sandrou (6), za koľko sa z Veľkého Krtíša dokážu dostať na najbližšiu detskú pohotovosť.

Na juhu Banskobystrického kraja je situácia doslova alarmujúca. Vo Veľkom Krtíši totiž funguje iba pohotovostná služba pre dospelých, no najhoršie je to v Lučenci, kde nie je žiadna. Rodičia tak musia cestovať s chorými deťmi desiatky kilometrov do Rimavskej Soboty či Zvolena. „Kým sme sa dostali z Veľkého Krtíša do Rimavskej Soboty k pediatričke, ktorá mala pohotovosť, prešli sme takmer 100 kilometrov, trvalo nám to skoro dve hodiny a to sme, našťastie, vôbec nečakali v čakárni,“ prezradila mamička Simona (26).

V Lučenci ju zrušili

Medzizastávka bola v Lučenci, kde do soboty fungovala pohotovosť pre dospelých a aj deti, mnohí však o zrušení nevedeli a v nedeľu merali cestu do nemocnice zbytočne. Na neúnosnú situáciu upozornila aj slúžiaca lekárka v centre Gemera. „Od siedmej rána do pol deviatej večer sme ošetrili 60 malých pacientov. Banskobystrický samosprávny kraj musí s tým niečo robiť, aby aj v Lučenci bola pohotovosť. To sa totiž nedá zvládnuť,“ objasňuje pediatrička Edita Štovčíková, ktorá počas služby ošetrila deti z Tisovca, Revúcej, Poltára či Lučenca. „Od rána sme sa nezastavili a to tu ešte nie je chrípková epidémia, potom neviem, čo budeme robiť,“ dodala lekárka. Okrem Lučenca je kritická situácia aj v Poltári, vo Fiľakove, v Detve, Krupine či v Zlatých Moravciach.

Ministerstvo zdravotníctva ubezpečuje, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa zachová. „Pokrytých bude 85 až 92 percent pevných bodov ambulantnej pohotovostnej služby. To znamená, že týchto bodov bude viac ako doteraz a ambulancia pohotovostnej služby bude aj na miestach, kde doteraz nebola,“ povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

