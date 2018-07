Paula († 37) zomrela na Kanárskych ostrovoch, zdrvený manžel varuje: Na toto si dajte na dovolenke pozor!

Paula a Stuart Bishopovci z Veľkej Británie sa vybrali na dovolenku na Kanárske ostrovy.

Manželia sa prvý večer vybrali do mesta a čo-to popili. Stuartovi by však ani vo sne nenapadlo, že o pár hodín bude jeho manželka mŕtva. Paula totiž dostala akútnu otravu alkoholom a zomrela neskôr v hotelovej izbe na zlyhanie srdca.

Stuart, ktorý bol jej mužom 11 rokov, chce všetkých vystríhať pred pitím na dovolenke. Často si turisti nemusia uvedomiť, ako silný je miestny alkohol alebo drinky. Tvrdí, že manželka v ten večer vypila niekoľko malých pív, dva poháre vína a asi štyrikrát si dala írsku kávu, teda koktejl pozostávajúci z kávy, whisky a šľahačky.

Pár si šiel normálne ľahnúť okolo 23.30. ,,Zobudil som sa po polnoci a našiel Paulu ležať na zemi. Dotkol som sa jej brucha a bolo studené, snažil som sa nahmatať pulz. Jej nohy zmenili farbu.spomína na osudnú noc Stuart.

,,Stále si prechádzam v mysli ten večer a rozmýšľam, ako sa to mohlo stať. Nedáva mi to zmysel. Paula nevyzerala opitá, alebo že by sa potácala. Hovorila súvislo a rozprávala sa aj s personálom,“ povedal pre denník Daily Star Stuart. ,,Chcem, aby sa aspoň ostatní poučili. Keď celý deň cestujete, ste na slnku, unavení, môže vám alkohol inak zaúčinkovať,“ myslí si.