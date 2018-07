SLOVAKIA RING uvádza Svetový pohár WTCR!

Pretekársky okruh SLOVAKIA RING pri Orechovej Potôni nedávno avizoval návrat cestovných špeciálov, ktoré sa predstavia spolu s Majstrovstvami Európy ťahačov FIA ETRC 14. a 15. júla 2018.

Prichádza k nám pokračovateľ Majstrovstiev sveta cestovných automobilov FIA WTCC, ktoré boli divácky najobľúbenejšou stálicou kalendára okruhu SLOVAKIA RING v rokoch 2012-2016. Spolu s FIA ETRC (European Truck Racing Championship) pôjde o jedno z najvýznamnejších športových podujatí na Slovensku.

WTCR - FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO je celý názov šampionátu, ktorý nadväzuje na FIA World Touring Car Championship. Promotér Eurosport Events Limited (EEL) uzavrel koncom minulého roka dvojročnú zmluvu so spoločnosťou WSC, ktorá vlastní koncept a značku TCR (Touring Car Racing). Seriály TCR uzreli svetlo sveta v roku 2015. TCR International Series, i rôzne regionálne šampionáty pod hlavičkou TCR získali medzičasom na nesmiernej popularite, a to najmä vďaka bohatému, vyrovnanému štartovému poľu a finančnej dostupnosti vozidiel homologácie TCR. WTCR ako jediný medzinárodný seriál cestovných áut zastrešila Medzinárodná automobilová federácia FIA.

Výhodou je určite aj doterajšia divácka základňa WTCC v spojení so živými televíznymi prenosmi na Eurosporte a na 50 televíznych kanáloch po celom svete. Vďaka tomu sa aj Slovensko ocitne znovu na medzinárodnom motoristickom výslní.

Seriál FIA WTCR navštívil už štyri z celkovo desiatich pretekárskych okruhov sezóny 2018 (celkovo 30 samostatných pretekov do roka).

Na rozdiel od WTCC vzrástol počet víkendových pretekov z dvoch na tri! Prvý deň predstaví jednu kvalifikáciu a jedny preteky. Druhý deň dodržiava tradičnejší formát z WTCC: trojdielna kvalifikácia a dvoje pretekov, pričom prvé preteky využívajú obrátené poradie kvalifikácie.

Vozidlá TCR sú stavané na základe sériových hatchbackov a sedanov automobilového segmentu C. Predný náhon poháňajú sériové preplňované motory s objemom 1750 až 2000 cm3, s max. výkonom 350 konských síl. Vo svete existuje až 19 seriálov s týmito vozidlami, zatiaľ čo viacero automobiliek homologovalo a homologuje svoje autá pre TCR. Medzi nimi sú napríklad Alfa Romeo, Audi, Cupra, Honda, Hyundai, Peugeot a Volkswagen. Doteraz sa postavilo a predalo viac než 600 vozidiel TCR pre rôzne súkromné tímy.

Počas víkendu 14. a 15. júla 2018 tak zažijeme jedno skvelé motoristické divadlo Svetového poháru cestovných automobilov FIA WTCR, Majstrovstiev Európy ťahačov FIA ETRC a akčných pohárových seriálov KIA Platinum Race a Suzuki Swift Cup. Tak ako doteraz, víkend bude orientovaný pre celé rodiny, s množstvom zaujímavých atrakcií.

