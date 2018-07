Tajné manévre britských ministrov odhalené: Prípravy na úmrtie kráľovnej Alžbety II.!

Najdlhšie žijúca a najdlhšie vládnuca panovníčka v dejinách Spojeného kráľovstva má už 92 rokov.

Alžbeta II. minulý týždeň vystrašila svoj ľud, keď odvolala účasť na slávnostnej bohoslužbe, pretože sa necítila dobre.

Keďže aj najdhlšie vládnuca kráľovná raz umrie, britský kabinet sa na túto udalosť pripravuje. Nedávno prebehla schôdzka ministrov, ktorí detailne prebrali prvých desať dní po smrti významnej panovníčky.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Vo chvíli, keď kráľovná zomrie, to jej osobný tajomník oznámi premiérovi či premiérke, v súčasnosti by sa to teda dozvedela premiérka Theresa Mayová. Tá by vypočula jednoduchú vetu:. Mayová či jej nástupcovi by krátko nato vystúpili v médiách a oznámili smutnú správu verejnosti.Ale prvých desať dní by on, celá kráľovská rodina aj celá krajina držali štátny smútok.. Cvičenie sa týkalo predovšetkým rôznych krokov kabinetu v desiatich nasledujúcich dňoch po odchode Alžbety II., kedy by krajina držala smútok. Podľa denníka The Times sa cvičenie nazývanéhozúčastnili aj člen vlády Dávid Lidington a minister vnútra Sajid Javid a tiež šéfka dolnej snemovne Andrea Leadsom.

Denník The Times pritom zdôrazňuje, že cvičenie nebolo zvolané kvôli tomu, že by existovalo akékoľvek podozrenie, že je na tom kráľovná zdravotne zle, alektorá tento rok oslávila 92. narodeniny. ,,Je to ale prvýkrát, kedy sa rôzni ministri stretli v jednej miestnosti. Predtým sa toho zúčastnili len najvyšší predstavitelia," tvrdí denník The Times.Denník The Sun pritom cez víkend informoval o tom, že Alžbetu II. hnevá koleno, a hoci sa jej radcovia boja, že by mohla pri plnení oficiálnych záväzkov spadnúť,A o tom údajne nechce ani počuť.