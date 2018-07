Miesto rozlúčky s Fedorom Frešom († 71): Verejnosť mu dá zbohom na symbolickom mieste

Slovenská hudobná verejnosť sa rozlúči v pondelok o 16. h vo V-klube na Námestí SNP so známym hudobníkom a organizátorom Fedorom Frešom.

V-klub bol v 60. a 70. rokoch centrom hudobného diania v Bratislave. Život basgitaristu vyhasol v utorok 26. júna.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Fedor Frešo sa narodil 6. januára 1947 v Bratislave. Vyrástol v hudobníckej rodine. Jeho otcom bol slovenský hudobný skladateľ a dirigent Tibor Frešo, mama študovala operný spev. Na bratislavskom konzervatóriu vyštudoval hru na kontrabas. Od pätnástich rokov bol hudobne aktívny, keď na narodeniny dostal od mamy prvú basgitaru.

Fedor Frešo patril k najvýraznejším osobnostiam hudobnej scény. Jeho prvými skupinami boli v roku 1963 Nautilus a Blue Stras, potom to boli formácie Cabinet 112, Ragtime Jazz Band, Combo Black & White. Úspešné bolo jeho pôsobenie v skupine Soulmen, s ktorou vystúpil aj na Československom beatovom festivale v Prahe. Potom to boli Prúdy, s ktorými nahral skladby na dnes už kultový album Zvoňte, zvonky. V roku 1970 sa stal členom skupiny Collegium musicum, v roku 1975 prišiel do kapely Modrý efekt. V júni 1979 sa stal členom Fermáty. Pôsobil aj v skupine T&R Band. V máji 2011 vydal knihu s názvom Sideman a spolu s Tomášom Berkom v marci 2013 knihu Rocková Bratislava