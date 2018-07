S domácou úlohou prváčika sa potrápili magistri i doktor: Podarí sa vám vyriešiť úlohu pre žiakov 1. ročníka?!

Do redakcie Nového Času sa v strede júna ozvala rozhorčená čitateľka. Jej syn dostal za domácu úlohu vypracovať tajničku, ktorú mal získať na základe správne zodpovedaných otázok.

„Posielam domácu úlohu pre žiaka prvej triedy! Rada by som vedela, ktorý s prepáčením somár dal toto deťom do osnov. Riešili sme to doma štyria, potom dvaja s titulom Mgr. a jeden doktor. Mali sme problém! Správne odpovede majú dať tajničku do prázdnych okienok. Babo-raď!" napísala nám zaskočená čitateľka, ktorá pomáhala synovi s úlohou.

Postup pri riešení úlohy z učebnice 1. ročníka je následovný. Na jednotlivé otázky máte odpovedať buď áno alebo nie, podľa toho dostanete do tajničky písmeno. Dôležité je však vpísať ich do tajničky podľa príslušnej farby. Teda, ak v prvej otázke odpoviete nie, dostanete písmenko S, ktoré vypíšete do prvého zeleného okienka.

Aj keď ste prišli sami na to, ako vyriešiť úlohu, tajničku sa vám aj tak nepodarí vyriešiť, pretože sa v nej nachádzajú chyby. Správne riešenie by malo znieť: Stretneme sa v septembri. V niektorých bodoch sú však chyby, a tak vám písmena v riešení nebudú sedieť. Viete, kde sa nachádza chyba?