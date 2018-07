Nemecký minister vnútra chce podať demisiu: Krajinu by to mohlo uvrhnúť do hlbokej politickej krízy

Nemecký minister vnútra Horst Seehofer má v pláne podať demisiu. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA, ktorá sa odvolala na zdroje Kresťanskosociálnej únie (CSU).

Príčinou demisie je Seehoferova roztržka so spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou ohľadom imigračnej politiky a ich rozdielneho postoja k masovému prisťahovalectvu. Kým Seehofer sa snažil presadiť návrat migrantov z nemeckých hraníc do toho štátu EÚ, kde boli zaregistrovaní, Merkelová trvá na tom, aby sa problém s migrantmi riešil na celoeurópskej úrovni.

DPA uviedla, že Seehofer odstúpi aj z postu šéfa bavorskej CSU, ktorá je sesterskou stranou CDU.

Tri týždne trvajúci spor medzi Merkelovou a Seehoferom vyvolával otázky, či ho spolková vláda prežije. Zatiaľ nie je jasné, aké dôsledky môže mať pre spolkový kabinet Seehoferova rezignácia.

Ak by sa CSU rozhodla opustiť vládnu koalíciu, uvrhlo by to krajinu do hlbokej politickej krízy. Bavorská strana by tiež mohla len nahradiť Seehofera iným politikom, ktorý by mohol s kancelárkou Angelou Merkelovou z CDU vyjednať kompromis o migračnej politike Nemecka.

Krízové stretnutie vedenia CSU v Mníchove bolo v nedeľu prerušené po tom, ako Seehofer opustil rokovaciu sálu spolu s Dobrindtom, predsedom bavorskej vlády Markusom Söderom a ďalšími vysokopostavenými členmi CSU, od ktorých sa očakáva, že sa Seehofera pokúsia presvedčiť, aby vo funkcii zostal.

Merkelová v rozhovore pre ZDF vyjadrila ľútosť, že ohľadom prísľubu Česka a Maďarska dohodnúť sa na prijímaní migrantov z Nemecka došlo k nedorozumeniu. "Vôbec nič sme nedohodli, ide o rozhovory, ktoré by sa mohli konať," uviedla Merkelová, ktorá o prísľube 14 krajín dohodnúť sa na urýchlenom návrate migrantov registrovaných v inej krajine EÚ písala v liste svojim politickým partnerom.

Medzi týmito štátmi boli aj Česko, Maďarsko a Poľsko, ktoré jej migračnú politiku kritizujú. Všetky tieto krajiny následne popreli, že s nimi Nemecko o tejto záležitosti rokovalo a prípadnú dohodu odmietli.

Ako ďalšie štáty, ktoré Merkelovú podporili, DPA uviedla aj Belgicko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Fínsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Portugalsko a Švédsko.

Merkelová už v piatok na summite EÚ oznámila, že Španielsko a Grécko sú pripravené prevziať migrantov, ktorí ich úrady požiadali o azyl, ale neskôr boli zachytení na nemecko-rakúskych hraniciach.