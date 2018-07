Bronzový olympionik Daley s manželom oznámili prírastok do rodiny: Vynosila im ho nájomná matka

Britský olympionik Tom Daley oznámil, že s manželom Dustinom Lancom Blackom privítali na svete svojho prvorodeného syna.

Homosexuálni manželia si nechali chlapca Roberta Raya vynosiť dobrovoľníčkou z Kalifornie za odplatu. Syn sa im narodil v stredu 27. júna a dostal meno po Tomovom zosnulom otcovi. Robert Daley skonal v roku 2011, keď mal skokan do vody len sedemnásť, a nestihol vidieť synove najväčšie športové úspechy.

Tom si potrpí na stareckú britskú okázalosť a rovnako ako zasnúbenie s Lancom, aj narodenie syna oznámil v riadkovej inzercii denníka The Times. "Robert Ray Black-Daley, narodený 27. júna 2018

Thomasovi Robertovi Daleymu a Dustinovi Lance Blackovi."

Ako to vlastné celé prebehlo? "Našli sme darcu vajíčka a obaja sme darovali spermie, obaja sme oplodnili polovicu vajíčok. A nechali sme implantovať embryo chlapca a dievčaťa, no nevieme, ktoré bolo koho. Nabudúce to urobíme zase naopak," vyhlásil Daley v rozhovore pre The Times.

On ani Dustin teda netušia, kto je biologickým otcom dieťaťa. Podobne to urobil aj spevák Elton John s manželom Davidom Furnishom. Otázkou zostáva, čo bude mať chlapec v rodnom liste.