Z väznice neďaleko Paríža utiekol lupič: Jeho komplici ho vyslobodili pomocou helikoptéry

Z väznice neďaleko Paríža 1.7 dopoludnia pomocou helikoptéry utiekol lupič Redoine Faid, informovala agentúra AFP. Pri niekoľkominútovej operácii mu pomáhali najmenej traja "ťažko vyzbrojení" komplici.

Pri úteku nebol nikto zranený, skupinka nevzala žiadnych rukojemníkov, uviedla väzenská správa. V roku 2013 už Faid utiekol z väznice Lille-Séquedin na severe Francúzska.

Helikoptéra bola nájdená obhorená v Gonesse, severovýchodnom predmestí Paríža, zhruba 60 kilometrov od väznice. Po väzňoch, ktorý utiekli sa pátra v celom regióne Ile-de-France. Vrtuľník do väznice pri obci Reaume juhovýchodne od metropoly vzlietol z parížskeho letiska Le Bourget, zistila agentúra AFP od zdroja z polície. Úteky ako z akčného filmu: Väzeň pred rokmi použil trhavinu, teraz unikol vďaka vrtuľníku

Útek trval "len niekoľko minút", oznámilo francúzske ministerstvo spravodlivosti. Neozbrojení väzenskí strážcovia uviedli, že nemohli urobiť nič, aby mu zabránili. Dvaja ozbrojení muži oblečení v čiernom a kuklách vtrhli do väznice a hľadali FAID. K otvoreniu dverí do návštevnej miestnosti, kde mal väznený muž práve stretnutie so svojim bratom, použili brúsku. Aby sa vyhli kamerám, využili dymovú clonu a ich vrtuľník pristal práve v miestach, kde sa nenachádza sieť, ktorá by pristátie znemožnila, opísal jeden zo zástupcov väzenskej stráže Loic Delbroc.

Tretí komplic držal celý čas pilota vrtuľníka ako rukojemníka. Toho následne prepustili bez fyzickej ujmy, avšak v šoku. Stanica BFMTV uviedla, že Faid následne najprv presadol do čierneho Renaultu Megane a mieril na diaľnici A1. Popoludní potom policajné zdroje francúzskym médiám prezradili, že lupič zmenil auto a teraz sa pohybuje najskôr v bielej dodávke. "Robíme všetko pre to, aby sme utečeného väzňa našli," uviedol zástupca francúzskeho ministerstva vnútra.

Štyridsaťšesť-ročný väzeň na úteku bol v apríli po odvolaní odsúdený na 25 rokov väzenia za neúspešnú lúpež pri Paríži, pri ktorej prišla v roku 2010 o život mestská policajtka.

V roku 2017 bol tiež dvakrát súdený. Za prvý útek z väzenia dostal desať rokov, za útok na obrnený voz prevážajúci peniaze na severe Francúzska v roku 2011 mu súd vymeral 18 rokov za mrežami.

V roku 2013 pri úteku z väznice Lille-Séquedin vyhodil Faid do povetria päť väzenských dverí, za rukojemníkov vzal štyroch dozorcov. Unikol spolu s komplicmi v pristavenom vozidle. Stal sa vtedy najhľadanejším mužom Francúzska, na úteku bol mesiac a pol.

V roku 2009 napísal tento syn alžírskeho imigranta knihu o tom, ako v predmestskom gete vyrastal v prostredí zločinu, až sa nakoniec dostal medzi lupičov - špecializoval sa na prepadnutia pancierových vozidiel. V knihe tvrdil, že kariéru lupiča zavesil na klinec a po svojej prvej lúpeži utiekol, aby sa vyhol trestnému stíhaniu, do Izraela, kde sa naučil hebrejsky.