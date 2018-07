Federer sa pred Wimbedonom cíti neuveriteľne sexi: Rivalitu s Nadalom prirovnal k Messimu s Ronaldom

Dvadsiatykrát odohrá tenista Roger Federer slávny Wimbledon a ôsmykrát bude mať tú česť odohrať prvý zápas na centrálnom kurte.

Osemnásobného víťaza londýnskeho grandslamu pozornosť znervózňuje, no zároveň ju má rád. Po tréningu prišiel obhajca titulu Federer na tradičnú předturnajovú tlačovú konferenciu v košeli a saku. Trpezlivo a v dobrej nálade odpovedal na otázky viac než štyridsať minút. "Pristane vám to," počul okrem iného. Slušne poďakoval a so smiechom hovoril, že sa cíti skvele a na doplňujúca otázka, ako je na tom fyzicky, vtipkoval: "Neuveriteľne sexi."

36-ročný hráč si pochvaľoval, ako sa cíti dobre a ako mu opäť pomohlo, že vynechal antukovú časť sezóny. "Tie tri mesiace boli skvelé. Užíval som si s rodinou, nahnal kondíciu a tenisovo sa pripravil. Všetko klaplo výborne," povedal Švajčiar.

Na Wimbledon sa naladil výhrou na tráve v Stuttgarte, v nemeckom Halle prehral až vo finále s Chorvátom Čoričom. "Odohral som, čo som potreboval. Tento týždeň som si odpočinul a na tréningu išlo všetko dobre. Verím si."

Vo Wimbledone vyhral 91 zápasov a jedenásťkrát prehral. Na centrálnom kurte, kde turnaj rozohrá, je ako doma. V prvom dueli proti Srbovi Dušanovi Lajovicovi to bude jeho obrovská výhoda. "Skúsenosti sú na mojej strane. Odohral som tam veľa veľkých bitiek, ale prvý zápas je vždy nový a chvíľku trvá, než si zvyknete."

Úvodný zápas na hlavnom dvorci v All England Clube je zvláštnym momentom pre všetkých hráčov a stále aj pre Federera. "Vždy vyvoláva nervozitu, je to veľká vec. Všetci vás sledujú, ale úprimne, toto milujem. Je to pozoruhodné," povedal.

Vzhľadom k futbalovému šampionátu médiá porovnávali rivalitu Federera a Rafaela Nadala s dvojicou Cristiano Ronaldo - Lionel Messi. Federer povedal, že sa ani s jedným nestretol, ale určitú podobnosť našiel. "Sú každý iný ako ja s Rafom a pritom majú určitú podobnosť. Len my v tenise viac kontrolujeme svoj osud," podotkol Federer, že futbalisti musia spoliehať aj na spoluhráčov, kdežto tenista sám na seba.