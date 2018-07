Bývalý brazílsky rozhodca vyzýva na zmenu: Rohy namiesto kariet!

Počet rohov je spravodlivejšie pomocné kritérium ako počet kariet. Tvrdí bývalý brazílsky rozhodca Arnaldo Cézar Coelho (75), ktorý hneď dodáva, že by to prospelo aj futbalu. Mužstvá by museli útočiť, nie bezhlavo brániť.

Na novinku v podobe hodnotenia fair play v Rusku doplatil Senegal, ktorý nepostúpil len preto, že mal o dve žlté karty viac ako Japonsko... Pritom ázijský tím v súbežne hranom zápase s Poľskom (0:1) takmer neútočil, pretože vedel, že ho zvýhodňuje nižší počet žltých kariet. „Problém je, že karty sú subjektívne. Niekto má prísnejší meter, ďalší je benevolentnejší,“ zamýšľa sa Coelho a pridáva svoje riešenie: „Mám lepšie riešenie - počítanie rohov. Je to herné kritérium, a aby ste mali rohy, musíte útočiť a hrať futbal. Keby sa počítali rohy, tak by museli hrať Japonci inak!“ Coelho hovorí z vlastnej skúsenosti... Na MS 1982 bol asistentom priamo na ihrisku pri „preslávenom“ súboji Nemecká spolková republika vs. Rakúsko... Nemci už v 10. minúte dali gól, ktorý stačil na postup im i Rakúšanom na úkor Alžírska. Zvyšných 80 minút sa neútočilo a obe reprezentácie čelili obvineniu, že sa dohodli na výsledku. Coelho nie je ani zástancom videorozhodcu. „Ten vidí všetko spomalene. Len rozhodca na ihrisku vidí aj pravú intenzitu zákroku,“ uviedol Brazílčan s tým, že video nezbavilo futbal kontroverzných verdiktov...