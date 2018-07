Pašek ml. po rozchode s Kalisovou stále zamilovaný?! Detail na jeho ruke hovorí za všetko

Dušana Pašeka mladšieho (33) po hokejovej kariére preslávil najmä vzťah s markizáckou moderátorkou Miriam Kalisovou (33).

Po necelom roku však prišiel nečakaný koniec, ktorý dvojica oznámila na sociálnej sieti. Aj po čase je však zrejmé, že športovec sa svojej náklonnosti k blondínke nevie zbaviť.

Pašek sa s Kalisovou zoznámil vlani v marci a prvá iskra medzi nimi prebehla na spoločenskej akcii v máji. V auguste potom prichytil fotograf Nového Času dvojicu na tajnom rande v centre Bartislavy a nasledovala spoločná dovolenka na Sardínii. Kráska sa medzičasom rozviedla s manželom Martinom a naoko dokonalý prominentný pár postupne vyskúšal romantiku Talianska, čaro Londýna či futbal v Madride.

Obaja žiarili šťastím a nevedeli si jeden druhého vynachváliť. Vyzeralo to medzi nimi vážne a dokonca sa oslovovali - môj muž a moja žena. Aby toho nebolo málo, Dušan si rozumel s jej dcérkou Miou a markizáčku prijala aj Dušanova mama, s ktorou sú stále kamarátky.Po marcovom výlete do Paríža však Mirka odletela v apríli na exotickú Srí Lanku už prekvapujúco bez Dušana. Už vtedy sa začalo špekulovať, že to medzi nimi škrípe, čo obaja v polovici mája oficiálne potvrdili.

Všetkých zaskočili, keď ohlásili rozchod. „Bolo nám spolu dobre, ale zistili sme, že bude lepšie, keď sa naše cesty rozídu. Naďalej sme v kontakte, zostali sme kamaráti a máme dobrý vzťah,“ povedal exkluzívne pre Nový Čas Nedeľa Pašek s tým, že vzťah s Kalisovou považuje aj napriek trpkému vyvrcholeniu za svoj dosiaľ najintenzívnejší. „Boli sme často spolu, ale nebýval som u nej,“ prezradil. „Je to úžasná žena,“ zložil poklonu svojej bývalej láske Pašek, ktorý na ruke stále nosí červenú šnúrku proti urieknutiu, ktorú mu darovala práve Mirka. „Je od nej a je s diamantom,“ dodal tajomne Dušan. Na otázku, či je do markizáckej hviezdy ešte stále zamilovaný, odpovedal elegán s tajomným úsmevom: „To si nechám pre seba...“