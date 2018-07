Sväťo Malachovský s priateľkou Molnárovou poriadne šokovali verejnosť: Tajná svadba v známom kaštieli!

Povedali si áno! Známy herec Sväťo Malachovský (46) všetkých poriadne šokoval, keď skočil tento víkend do chomúta.

Druhýkrát sa postavil pred oltár s hereckou kolegyňou a matkou svojho ročného syna Tima Petrou Molnárovou (31). Svadba sa konala v sobotu, keď si dvojica tajne vymenila obrúčky v obľúbenom kaštieli neďaleko Bratislavy.

Malachovský a Molnárová spolu randia už dva roky, keď sa práve kvôli kučeravej blondínke malo rozpadnúť hercovo manželstvo s hudobníčkou Ľubicou Čekovskou, s ktorou má šesťročného syna Tea. Po rozvode, ktorý sa konal v novembri 2016, vyplávalo na povrch ďalšie veľké tajomstvo, keď Sväťo a Petra priznali, že čakajú svojho prvého potomka. Zamilovaná dvojica si potom kúpila aj spoločný dom neďaleko Bratislavy, kde si už rok užívajú synčeka Tima. Ani jeden z dvojice sa k svojmu súkromiu nikdy veľmi nevyjadroval, preto nie je prekvapením, že dlhoočakávaná svadba sa konala pod rúškom tajomstva.

Vysnívaný deň

Novému Času sa však podarilo zistiť, že párik si zvolil luxusné miesto blízko hlavného mesta, kde sa sobášila aj Adela Banášová s Viktorom Vinczem či Marián Gáborík a Ivana Surovcová. „Svadba bola v kaštieli v Tomášove. Zábava bola výborná a na novomanželoch bolo zrejmé, že si svoj deň užívajú,“ prezradil nám zdroj z okolia hereckej dvojice. Tieto slová nám potvrdil aj čerstvý ženáč. „Náš svadobný deň vyšiel absolútne podľa našich predstáv. Bol krásny a zábavný zároveň. Boli sme obklopený ľuďmi, ktorých máme radi a veľmi si ich vážime, cítime sa skvele,“ napísal nám Malachovský.

Neviazanú zábavu opísala aj kapela Funiez, ktorá na svadbe hrala: „Tak toto bola aká žúrka? Funková choreografia svadobného otca a hromadný funky tanec, speváčka pod nevestinou sukňou, bubeník kúsaný hosťom do krku. Proste paráda. Život je krásny.“ Naopak exmanželke Čekovskej do reči veľmi nebolo. „Neviem o tom, že by mali svadbu, a nechcem sa k tomu vyjadrovať,“ odbila nás hudobníčka. Na rozdiel od nej však mladomanželom drží palce Petrina sestra, ktorá je zo šťastia svojej dvojičky nadšená. „Želám im veľa zdravia a šťastia a to ostatné si už vedia spraviť sami,“ odkázala dvojici Lucia.

