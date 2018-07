Tragédia v Košickom kraji: Pri nehode zomrel kamonista († 39), včera sa mu narodilo dieťa

Na ceste v okrese Michalovce v nedeľu ráno havaroval vodič cisterny Slavomír († 39) z Prešovského kraja. Susedia vravia, že jeho manželke sa včera narodilo dieťa.

Kamionista († 39) zo Sniny za volantom ťahača Volvo na ceste medzi obcou Trhovište a mestom Michalavce v nedeľu ráno prešiel do protismeru, zišiel s nákladiakom na trávu a v priekope narazil do stromu. Vodič pri dopravnej nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. U nebohého muža bude prítomnosť alkoholu zisťovaná pri pitve. Škoda na aute bola vyčíslená na vyše 10-tisíc eur.

Polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie.z odboru cestná doprava, ktorý bol prítomný na mieste dopravnej nehody - uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

"Je to veľká tragédia. Pochádzal z neďalekej dediny nášho okresu, minulý týždeň oslávil narodeniny. V dome sa už hovorí, že včera sa jeho manželke narodilo dieťa. Sme z toho šokovaní a veľmi smutní," povedala suseda z paneláku v Snine.