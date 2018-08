Krásna žena prežila detstvo ako z Knihy džunglí: Život v jaskyni medzi šelmami a jedovatými hadmi

Takmer každý pozná rozprávku Kniha džunglí a hlavného hrdinu menom Maugli, ktorý vyrastá v divočine, ale táto žena všetko zažila na vlastnej koži!

Christina Rickardsson (35) vyrastala v brazílskej divočine a nejedenkrát visel jej život na vlásku. Jej mama Petronillia utiekla v apríli 1983 od svojho násilného brata a vtedy len 15-dňové bábätko doniesla do jaskyne v Brazílii. "Bolestivo chudobné sme jedli vtáky, ktoré sme lovili prakom a pravidelne vandrovali do mesta Diamantina, kde sme predávali uschnuté listy a kvety, za ktoré sme kúpili ryžu," hovorí Christina. Na okraji Diamantiny, kde Christina žila neboli výnimkou jedovaté hady, pavúky a škorpióny, ale jedného dňa sa stretla s ozajstnou šelmou!

"A potom sme to uvideli - jaguár na vrchu našej jaskyne, hľadajúci korisť," vysvetľuje Christina. Našťastie zviera utieklo, ale napriek tomu musela byť obozretná. Dvojica bola donútená žobrať v uliciach Sao Paula, kde na nich pľuli a nazývali ich švábmi. Christina sa naučila kradnúť potraviny na trhu, ale jej kamaráta chytila polícia a popravila priamo na ulici. Keď mala len sedem rokov bila sa s pouličným chlapcom a kúsok chleba z odpadkov. "Ako sme bojovali na zemi, začula som vedľa mňa zvonivý zvuk - bol to veľký kus sklenenej fľaše. Zdvihla som ho, keď sa otočil a bez rozmýšľania som ho ho zabodla do jeho brucha tak silno ako som len mohla," hovorí.

Z rany sa začala valiť krv a chlapec začal od bolesti kričať. Christina schmatla chlieb a vzala nohy na plecia, píše The Sun. Počas behu začala jesť, ale keď si uvedomila, čo urobila, pozvracala sa. Nakoniec umiestnili Christinu a jej nového brata do sirotinca, kde si ich v roku 1991 adoptovala švédska rodina strednej vrstvy. V roku 2015 sa po 24 rokoch vrátila do Brazílie za svojou matkou, ktorej diagnostikovali schizofréniu. Christina napísala o strastiplnom detstve v chudobe knihu.