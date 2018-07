Tragická jazda na lúke za dedinou: Lenka († 39) havarovala na štvorkolke, dve deti stratili mamu

Tragicky sa skončila jazda na štvorkolke na lúke za dedinou. Stroj sa prevrátil a Lenka († 39), matka dvoch detí, zraneniam podľahla.

Na lúke za dedinou Belá - Dulice (okres Martin) na štvorkolke Taiwan Golden Bee v sobotu podvečer havarovala Lenka († 39). O nehode informovalo operačné stredisko hasičov Žilinského kraja. Motorkárka, žiaľ, zraneniam podľahla. Na mieste zasahovali hasiči, záchranári a policajti.

"Je to veľká tragédia. Dve dievčatá - jedna už väčšia, jedna škôlkárka - prišli o mamu. Mnohí motorokári si neuvedomia, že sú to silné stroje a potom to takto smutne skončí," povedala pani z obce, kde sa tragédia odohrala.